Ravensburg Kunstmuseum zeigt Robert Schad

Der gebürtige Ravensburger Stahlbildhauer zeigt große Linienskulpturen aus Stahl und Acrylarbeiten. Die Eröffnung ist diesen Freitag um 19 Uhr.

„Die Linie tut, was sie will“, sagt Robert Schad, „und sie kann alles sein. Zuallererst ist die Linie der Weg von der Geburt bis zum Tod.“ Die Vielfalt der Erscheinungsformen dieses Weges zeigt das Kunstmuseum Ravensburg nun in sieben teils sehr großen Skulpturen aus Stahl sowie in fünf Acrylarbeiten.



Die Vernissage findet am morgigen Freitag um 19 Uhr statt. Robert Schad, 1953 in Ravensburg geboren und aufgewachsen, ist einer der renommiertesten Stahlbildhauer seiner Generation. Seine Linienskulpturen kreisen um Zentren oder breiten sich aus, sie heißen „Subirat“, „Rumoni“ oder „Parras“ – Namen, die Formen in Klang umwandeln. Zu sehen bis 11. Juni.