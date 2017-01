Ravensburg Kreissparkasse Ravensburg trotz schwieriger Lage zufrieden

Trotz Niederzins-Zeiten wurde das Geschäftsvolumen bei der Kreissparkasse Ravensburg gesteigert. Auch der Gewinn wurde stabil gehalten. Kritik äußern die Verantwortlichen an den neuen gesetzlichen Richtlinien für die Kreditvergabe.

Ravensburg (end) In Zeiten der von der Europäischen Zentralbank konsequent verteidigten Niedrigzinspolitik haben Bankvorstände in der Regel eher ein maues Gefühl, wenn es um die Präsentation der Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres geht. Bei der Kreissparkasse Ravensburg hat man auch im Jahr 2016 vielen vermeintlich negativen Trends getrotzt und die typisch oberschwäbische Bodenständigkeit an den Tag gelegt. Verbuchte die Kreissparkasse 2015 noch 7,47 Milliarden Euro an Kundengeschäftsvolumen, gab es im vergangenen Jahr trotz schwerer Marktverhältnisse der Finanzbranche einen Zuwachs von 2,1 Prozent auf jetzt 7,63 Milliarden Euro. Der Bilanzgewinn blieb mit 6,4 Millionen Euro unverändert. Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier hatte bei diesen soliden Zahlen auch gleich die prägende Erklärung. "Wir machen Geschäfte, die wir verstehen mit den Kunden, die wir kennen", so Pumpmeier.

Dass bei einem erfreulichen Arbeitsmarkt und guter wirtschaftlicher Entwicklung eine positive Stimmung herrscht, das sieht auch die Kreissparkasse Ravensburg. Das belegen die 2,4 Prozent, die es an Zuwachs im Kundengeldvermögen gibt und damit die kontinuierliche Entwicklung fortsetzt. Die vielzitierten Strafzinsen – im Bankjargon "Verwahrungsgebühr" genannt, sind für private Kunden auch künftig nicht geplant. Anders sieht das bei den Geschäftskunden aus. Bei ihnen wird auch die Kreissparkasse Ravensburg die 0,4 Prozent, die man bei der EZB selbst entrichten muss, auf den Kunden umgelegt. "Das gilt aber erst für Einlagen ab einer Million Euro", konkretisiert der Norbert Martin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg.

Die Hoffnung so mancher Bürger, der Traum von den eigenen vier Wänden ließe sich durch die erfreulich niedrigen Zinsen jetzt noch einfacher erfüllen, dürfte aber jäh platzen. Damit ist auch die Kreissparkasse Ravensburg alles andere als zufrieden – und das nicht nur weil das Kreditgeschäft um 29 Millionen Euro in diesem Bereich schrumpfte. Aufgrund der neuen Wohnimmobilien-Kreditrichtlinien wird der Tilgungsverlauf mit dem zu erwarteten Einkommen nämlich eingerechnet. Viele potenzielle Haus- und Wohnungskäufer werden dazwischen in Rente gehen, daher weniger verdienen und fallen dann komplett durch das Vergaberaster. "Für uns ist das eine klare Altersdiskriminierung", sagt KSK-Vorstandsmitglied Manfred Schöner und kritisiert das Gesetz, das von der Bundesregierung übrigens deutlich schärfer umgesetzt wurde, als die Europäische Union vorgegeben hatte. Kritik äußert der Vorstand auch, dass der Wert der Immobilie samt Steigerung dabei gar nicht mitgerechnet darf. Die Kreissparkasse versichert aber: "Da wird jeder Fall individuell von unserem Berater betrachtet und es wird da auch an einer Lösung gesucht", sagt Manfred Schöner.

Besonders im Blick hatte die Kreissparkasse natürlich auch die digitalen Entwicklungen im Tagesgeschäft. So hat sich der Anteil der Online-Konten weiter gesteigert und inzwischen nutzen mit 80 000 fast die Hälfte der Gesamtkunden den Service es Online-Bankings mit PC oder immer häufiger auch der Sparkassen-App. Die Bargeld-Versorgung spielt trotz der digitalen Entwicklung aber immer noch eine große Rolle.

Zahlen

Die Kreissparkasse Ravensburg hat 2016 das Kundengeschäftsvolumen um 2,1 Prozent auf 7,63 Milliarden Euro gesteigert und wie schon im Vorjahr einen Bilanzgewinn von 6,4 Millionen Euro ausgewiesen. Rund 2,56 Milliarden Euro entfallen im Geschäft auf Kundenkredite, dabei wurden im Jahr 2016 486,3 Millionen Euro Neuausleihungen zugeteilt. Bei Wohnbaudarlehen gab es aufgrund der schärferen gesetzlichen Richtlinien einen Rückgang um 29 Millionen Euro. Derzeit betreibt die Kreissparkasse Ravensburg im Kreisgebiet 51 Filialen und betreut insgesamt 192 000 Kunden.