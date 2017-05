Ravensburg Hexenverfolgung in Oberschwaben

Das Museum Humpis-Quartier in Ravensburg ruft in einer Sonderausstellung ein schwarzes Kapitel der Geschichte in Erinnerung.

Das mittelalterliche Oberschwaben, da sind meist die stolz anmutenden Reichsstädte, renommierte Handelsfamilien wie die Humpis, residierende Fürsten- und Adelsgeschlechter und Klöster die prägenden Schlüsselbegriffe. Dass ausgerechnet Ravensburg einen unbestritten düsteren Makel in der Stadtgeschichte birgt, ist oft gar nicht oder nur ansatzweise bekannt.

Die Zeitreise geht hier zurück in das Jahr 1484. Die Region und ihre Menschen klagen seit geraumer Zeit über Unwetter. Sintflutartige Regenfälle sorgten für Überschwemmungen und Ernteausfälle, das Nutzvieh wurde krank oder unfruchtbar. Kurzum: Das ohnehin schon beschwerliche Leben im Spätmittelalter wurde in und außerhalb der Stadtmauer noch härter. Als Gebete hier auch nicht mehr weiterhalfen, kamen Zweifel auf und der Begriff "das muss doch mit dem Teufel zugehen" war eine probate Begründung. Doch da die Gestalt des Teufels lediglich in Illustrationen und Kunst zu sehen war, brauchte es eine weltliche Gestalt. Für Heinrich Kramer, einem aus dem Elsass stammenden Dominikaner-Mönch und zum päpstlichen Inquisitor im deutschsprachigen Raum bestellt, war die Sache klar: Hexen müssen für diesen Schadenzauber und dunkle Magie verantwortlich sein. Zunächst kamen in Ravensburg nach seiner Prozessführung zwei als Hexen angeklagte Frauen auf den Scheiterhaufen, nach gleichem unfairen Muster folgten alleine im Jahr 1484 46 weitere Frauen, die in der Bodenseeregion hingerichtet wurden. Heinrich Institoris, wie er sich inzwischen nannte, sollte in Ravensburg danach das noch derbere Geschichtskapitel aufschlagen. Aus den persönlichen Erfahrungen der ersten Ravensburger Hexenprozesse verfasste er den sogenannten "Hexenhammer".

Bis 3. Oktober widmet sich eine Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier in Ravensburg den historischen Hintergründen. Neben mittelalterlichen Exponaten, die zeigen, wie sich die Menschen im Alltag vor vermeintlich bösem Zauber schützen wollten, zeigt "Hexenwahn 1484" auch, wie willkürlich Frauen den Vorwürfen von Hexenzauber ausgesetzt waren und welch qualvolle Folter, unfaire Prozesse und Urteile in den meisten Fällen auf sie warteten.

Einen Hauptteil der Sonderausstellung gilt Heinrich Institoris. Seinen Einfluss zeigen ausgestellte Dokumente und Briefe. Das symbolträchtigste Exponat ist freilich eine Ausgabe des "Hexenhammers" aus dem Besitz des einstigen Abtes des Klosters Weingarten. "Mindestens auf jeder zwanzigsten Seite ist Ravensburg genannt", sagt Kurator Dr. Andreas Schmauder. "Dieses Buch war wie eine Gebrauchsanweisung für die Hexenverfolgung", ergänzt der Museumsleiter und Stadtarchivar. Der Rundgang zeigt, wie die wirren Gedanken von Heinrich Kramer auch Zweifel und Ablehnung weckten. Dennoch fanden danach weltweit nach den Grundlagen des Hexenhammers Zehntausende von Frauen den Tod. 1775 fand in Kempten der letzte Hexenprozess des einstigen Musters statt. Zu Ende sind die Verfolgungen samt Hinrichtungen vermeintlicher Hexen aber bis heute nicht, wie die Sonderausstellung im allerletzten Teil in Erinnerung ruft. "Bis heute werden in Afrika Frauen wegen Magie und Hexerei gefoltert und bei lebendigem Leibe verbrannt", betont Schmauder.

Die Ausstellung dauert bis 3. Oktober. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag 11 bis 20 Uhr. Neben regelmäßigen Kuratoren- Gruppen oder Schulklassenführungen bietet das Museum Humpis-Quartier während der Laufzeit der Sonderausstellung auch Fachvorträge und Lesungen an. Zudem ist ein Begleitbuch erschienen. Informationen im Internet: www.museum-humpis-quartier.de