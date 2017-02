Ravensburg Guido Wolf in Ravensburg: Minister will Justiz vor Ort stärken

Guido Wolf in Ravensburg: Minister will Justiz vor Ort stärken

Guido Wolf besucht das Landgericht Ravensburg und die Staatsanwaltschaft. Dort gibt er ein klares Bekenntnis für die Arbeit der Justiz ab, vor allem da Strafverfahren und Delikte immer komplexer werden.

Landesjustizminister Guido Wolf hatte sich bei Amtsübernahme zum Ziel gemacht, gleich im ersten Jahr alle Landgerichte und Staatsanwaltschaften zu besuchen. Am Montag stand Ravensburg auf dem Programm, mehrere Stunden nahm sich Wolf dabei für die jeweiligen Behördenleiter und auch Beschäftigten Zeit. "Mein Besuch soll auch ein klares Bekenntnis für eine dezentrale Justiz sein und das Landgericht Ravensburg mit seinen acht Amtsgerichten wird dieser Struktur natürlich besonders gerecht", sagte Guido Wolf.

Von politischen Bekenntnissen alleine konnten sich die Behörden vor Ort freilich noch nie etwas kaufen, daher waren die konkreten Kernaussagen von Wolf für das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Ravensburg auch weitaus erfreulicher. Von den 74 zusätzlich im Haushalt 2017 eingebrachten Stellen entfallen jeweils zwei auf Ravensburg. Für die seit Jahren personell bis an den Anschlag belasteten Behörden in Ravensburg ist das schon mal ein wichtiger Schritt, auch wenn bis zur Voll-Abdeckung sowohl beim Landgericht, als auch der Staatsanwaltschaft noch je zwei weitere Vollzeit-Dienstposten ausstehen. "Dass im nächsten Haushalt 2018/19 weitere Stellen folgen können, dafür will ich werben", sagte der Minister.

Dass die Zahl der Strafverfahren in den letzten Jahren stetig anwuchs, steht auf der einen Seite, die Komplexität der Fälle rückte die Arbeit der Justizbehörden vor Ort aber noch mehr in den Fokus. Verbuchte das Landgericht Ravensburg in den letzten Jahren zwischen 80 bis 90 Verhandlungstage, waren es in 2016 schon 117. Für die Richter und Geschäftsstellen der Straf- und Zivilkammern ist das ein Problem. "Der Rechtsstaat lebte eigentlich davon, dass Verfahren in einer angemessenen Zeit abgehandelt werden", erinnert der Präsident des Landgerichts Ravensburg, Thomas Dörr. Hinzu kommt, dass die Zahl der Verfahren stetig angestiegen ist, bei denen für die Beschuldigten Haft angeordnet wurde. "Allein in Ravensburg haben wir derzeit 66 Haftfälle ansässig, das sind 15 Prozent mehr als in den Jahren zuvor", ergänzte Thomas Dörr. Begründet ist die Steigerung laut Minister Wolf auch durch den steigenden Anteil von Tätern aus dem Ausland oder mit Migrationshintergrund: Aufgrund Fluchtgefahr wird Haft angeordnet. Weil dann besondere Fristen gelten, haben diese Fälle auch eine höhere Priorität.

Alexander Boger, Leitender Oberstaatsanwalt sieht die Forderungen nach mehr Personal daher als fundamental begründet. Allerdings nicht nur bei den derzeit besonders in der Öffentlichkeit stehenden Zuwächsen bei der Polizei, sondern auch beim Personal der Justiz. "Die Strafverfolgung hört bei der Polizei schließlich nicht auf", sagt Boger. Justizminister Guido Wolf steht dem Behördenleiter auch hier bei. "Es braucht eine stimmige Sanktionskette", sagt Wolf und ergänzt: "Wenn die Polizei auf Hochtouren ermittelt und der Fall dann im Flaschenhals der Justiz stecken bleibt, sorgt das für Frust."

Auch das Thema Sicherheit spielte beim Besuch des Landesjustizministers in Ravensburg eine wichtige Rolle. Weil es bei den Verfahren auch im Land Baden-Württemberg zunehmend zu Vorfällen in Gerichtssälen kommt, wurden auch die Dienstposten bei den Wachtmeistergruppen um 21 erhöht. Somit können bei Prozesstagen mit erhöhtem Konflikt- oder Gefahrenpotenzial die Gerichte die flexiblen Wachtmeister anfordern. In Ravensburg soll sogar eine Außenstelle der Wachtmeister-Sicherheitsgruppen eingerichtet werden. Die Wege für einen störungsfreien Ablauf von Gerichtsverfahren im Landgericht Ravensburg und den hiesigen Amtsgerichten werden somit in Zukunft noch kürzer.

Neue Dienstposten

Die Justizbehörden in Ravensburg haben für das laufende Jahr insgesamt vier neue Dienstposten zugesagt bekommen, auf Landgericht und Staatsanwaltschaft entfallen jeweils zwei. Eine Richterstelle wurde bereits im Januar eingerichtet und konnte ermöglichen, dass sich eine dritte, flexible Strafkammer zum Beispiel für Berufungssachen konstituiert hat. Dadurch konnte das Landgericht die personelle Unterdeckung nach dem Personalbedarfsberrechnungssystem (PEBB$Y) auf 13 Prozent reduzieren, die zwei Stellen für Staats- und Amtsanwälte sorgten für die Staatsanwaltschaft Ravensburg jetzt für eine Quote von 15 Prozent. Für den dringend benötigten Nachwuchs soll zudem ein zweiter Referendarkurs am Landgericht Ravensburg angeboten werden.

Um die Sicherheit in den Gerichtssälen bei Prozessen mit Gefährdungs- oder Bedrohungspotenzial zu erhöhen, wurde auch die Zahl der mobilen Wachtmeister-Sicherheitsgruppen verstärkt. In Ravensburg soll hierzu eine eigene Außenstelle eingerichtet werden. Während Justizminister Guido Wolf bei der Aufstockung des Personals konkrete Zusagen im Gepäck hatte, gibt es bei der erforderlichen Sanierung des Dienstgebäudes der Staatsanwaltschaft eher wenig Hoffnung. Erforderlich wären hierzu rund vier bis fünf Millionen Euro, derzeit gibt es in Baden-Württemberg für bauliche Maßnahmen von Behördengebäuden einen Investitionsstau von rund 400 bis 500 Millionen Euro. (end)