Ravensburg Großer Festzug: Ravensburger Rutenfest trotzt dem Regen

Rund 4500 Darsteller und 1200 Musikanten zeigen beim historischen Festzug des Rutenfestes eine traditionelle Darstellung der bewegten Ravensburger Stadtgeschichte. Die Stimmung in der Innenstadt ist dabei trotz Regen gut.

Der historische Festzug am Montagmorgen ist der unbestrittene Höhepunkt des Ravensburger Rutenfestes. Rund 4500 Darsteller, 1200 Musikanten und fast 300 Pferde lassen dabei die bewegte Geschichte der Stadt Ravensburg für zwei Stunden lebendig werden. Besonders entgegengefiebert wird hier natürlich bei den Ravensburger Schülerinnen und Schüler. Für sie ist es ein unvergessliches Erlebnis, stolz durch das obere Stadttor zu marschieren und von tausenden Menschen bejubelt zu werden. "Dass die jungen Menschen in unserer Stadt das Programm so prägend mitgestalten, macht das Rutenfest auch so einzigartig", sagte Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission. Dass weder den Mitwirkenden noch den etwa 30 000 Besuchern das Wetterglück in diesem Jahr leider nicht hold war, tat der Stimmung aber keinen Abbruch. "Eine Absage oder Verschiebung kam nicht in Frage", betonte Dieter Graf.

"Küssen, Küssen", schallte es von allen Seiten, als die in Ravensburg ansässigen Kaiser- und Königspaare wie Welf IV und Judith von Flandern von stattlichen Rittern flankiert die Marktstraße hinunter ritten. Rund fünf Kilometer lang ist der historische Festzug und er ist dank der bunten Kostüme und Uniformen nicht nur farbenfroh, sondern dank der zahlreichen Musiker auch akustisch ein Erlebnis. Die Ravensburger Schulen entsenden ihre Trommlergruppen und Pfeifer, die örtlichen Fanfarenzüge ergänzten das historische Spektakel. Vor allem in der oberen Marktstraße brennt im Minutentakt Jubel auf – insbesondere dann, wenn die Fahnenschwinger ihre blau-weißen Fahnen in die Höhe recken. Fabian Henne vom Fanfarenzug Oberzell dürfte gemessen an den Fenstern des Obertorturms hier wieder einmal als Spitzenreiter hervorgegangen sein.

Beschlossen wurde der Festzug dort, wo das Rutenfest bereits im 16. Jahrhundert gefeiert wurde: auf der Kuppelnau. Das Singen des Ravensburger Heimatliedes gehört hier genauso zum traditionellen Brauch, wie die kleine Belohnung für die Grundschüler in Form einer Rutenwurst und einem kleinen Geschenk bei einem kurzen Wettlauf.