Die Vollblutmusikerin ist inzwischen über 60. Die Oberschwabenhalle in Ravensburg kopf stehen zu lassen, bereit ihr dennoch keine Probleme.

Gianna Nannini gastierte auf ihrer "HitStory-Tour" durch Europa in der Ravensburger Oberschwabenhalle und wurde von ihren Fans frenetisch gefeiert. Die Konzertreise spiegelt mit Hits aus 40 Jahren sowohl die Karriere der 1,60 Meter großen Rockgigantin wider, als auch einige darin besungene Lebensthemen. Anfangs galten Nanninis Plattencover und Texte in Italien als skandalös, machte sie sich beispielsweise in "Latin Lover" über den Typus des südländischen Machos lustig. Genau mit diesem Song begann ihr musikalischer Siegeszug in Deutschland.

Nanninis kraftvolle, rauchige Stimme, inspiriert von Janis Joplin und gepaart mit eingängigem Rock, transportierte das Lebensgefühl der beginnenden 80er Jahre. Auch ohne den Text zu verstehen, hatten alle ein Bild vor Augen, wenn Gianna Nannini mit leicht spöttisch funkelnden Augen und großem Lächeln von dieser Spezies Mann sang. Frau ging damals mit der Freundin zu Nanninis Konzerten und spürte, dass Rockmusik von nun an keine ausschließliche Männersache mit groupiehaftem Anhang mehr sein würde. Auch die männlichen Besucher freuten sich an der Musik und ihren lebhaften Begleiterinnen. Wie gesagt – die Geheimnisse der italienischen Texte blieben den meisten verborgen.

Gianna Nannini hatte Klavier und Komposition studiert und absolvierte in den 90er Jahren, parallel zu ihrer Karriere als Musikerin, ein Studium in Literaturwissenschaft und Philosophie. Im neuen Jahrhundert füllten ihre späte Mutterschaft und der Vorwurf der Steuerhinterziehung die Schlagzeilen. Die Konzerthallen jedoch füllt sie mit den Fans ihrer Musik. Die Oberschwabenhalle sei als einzige der 16 Tour-Stationen nicht ganz ausverkauft, heißt es, aber die Stimmung ist von Anfang an klasse. Mit wenigen Minuten Verzögerung beginnt das Konzert und schon bei den ersten Klängen leeren sich die hinteren Ränge. Wer kann, geht nach vorne, direkt an die Bühne oder steht zumindest vom Stuhl auf, um besser zu sehen, zu winken, sich einzulassen.

Zunächst erklingen barocke Streicherklänge, gespielt vom Red Rock Strings Sextett. Lorenzo Borneo, Roberta Malavolti, Liuba Moraru, Chiara Santarelli spielen Geige, Linda Rusca Bratsche und Davide Pilastro Cello. Gleich darauf setzen die Beats der fünfköpfigen Rockband ein – Davide Tagliapietra und Thomas Festa an der Gitarre, Thomas Lang am Schlagzeug, Alex Klier am Bass, Will Medini an den Keyboards –, die Sängerinnen Isabella Casucci und Annastella Camporeale bilden den Backgroundchor. Im Vordergrund röhrt Gianna Nannini "America" ins Mikro, gefolgt von "Avventuriera" und "Maledetto ciao". Vom ersten Moment an nimmt sie ihr Publikum gefangen, Hit folgt auf Hit, die begeisterten Zuschauer singen textsicher mit. Manchen Einsatz überlässt Nannini ihren Fans und hält ihr Mikrofon in die Menge.

Das heute wie damals aktuelle musikalische Bekenntnis "Ragazzo dell'Europa" wird von einer Kette aneinandergebundener Flaggen europäischer Länder begleitet, zu "Sei Nell'anima" pusten vier junge Fans Seifenblasen in Richtung Bühne. Passend zum sehnsuchtsvollen "Lontano dagli occhi" wandert eine rote Rose in die Hände der Signora der italienischen Rockmusik, der 50er Jahre-Schlager "Volare – Nel blu dipinto di blu" und die Fußball-WM-Hymne "Un Estate Italiana" kontrastieren mit dem leiseren, nur vom Klavier begleiteten "Notti senza cuore" und dem dreckig gesungenen "Revolution". Nach 19 Songs in gut eineinhalb Stunden allerdings ist Schluss. Zugabe-Rufe verhallen wirkungslos, die Bühnendeko wird abgeräumt und der Mann neben mir tippt in sein Smartphone "Gianna forever".