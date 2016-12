Ravensburg Gianna Nannini rockt die Oberschwabenhalle

Gianna Nannini tritt am 6. April 2017 um 20 Uhr in der Ravensburger Oberschwabenhalle auf. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Die Grande Dame des italienischen Rock ist im Rahmen ihrer "History Tour" unterwegs. "In einer über zweistündigen Show erzählt Gianna Nannini, begleitet von ihrer fünfköpfigen Band und zwei Backgroundsängerinnen, die Geschichte ihres Lebens", heißt es in einer Ankündigung der Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH. Ein Streichsextett erweitere bei diesen Konzerten Nanninis gewohnt rocklastigen Sound um eine melodische Komponente. Die Zuschauer dürfen sich auf eine musikalische Reise mit Hits wie Fotoromanza, America, Latin Lover bis hin zu ihrer neuesten Single Vita Nouva e Mama freuen. Ihre 60 Konzerte in Italien waren restlos ausverkauft. Karten gibt es ab 41,85 Euro im Vorverkauf bei ticket.suedkurier.de