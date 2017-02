Ravensburg Fünfter Verhandlungstag im Kokainprozess: Gutachter ändert Einschätzung

Das Gutachten von Hermann Assfalg vom Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, Weissenau, stand im Mittelpunkt des fünften Verhandlungstags im Kokainprozess gegen zwei aus Friedrichshafen stammende Männer am Landgericht Ravensburg.

Ravensburg/Friedrichshafen (wex) Auch am fünften Verhandlungstag vor dem Landgericht Ravensburg im Kokainprozess gegen einen 34-jährigen und einen 31-jährigen Mann aus Friedrichshafen hat es am Donnerstag kein Urteil gegeben. Im Kern ging es um das Gutachten von Hermann Assfalg vom Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, Weissenau. Dieser änderte in der Verhandlung aufgrund neuer Erkenntnisse seine Beurteilung.

Zunächst gerieten aber die Kammer und Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger aneinander. Der Vorsitzende Richter Stefan Maier und Richter Franz Bernhard wollten verschiedene Vorwürfe aus beiden Anklagen auf das aus ihrer Sicht Wesentliche beschränken. Inselsberger verweigerte seine uneingeschränkte Zustimmung und entgegnete: "Warum soll das beschränkt werden? Wenn es keine Auswirkungen auf das Strafmaß hat, können wir das machen." Aber nach seiner Ansicht solle das Gericht die Beweislage würdigen und im Einzelnen entscheiden. Ungehalten entgegnete Maier: "Das Ganze wird ja aufgebläht ohne Not."

In Assfalgs Gutachten ging es um die Frage, ob der 34-Jährige kokainabhängig ist oder nicht, was bedeutsame Auswirkungen auf die Strafe haben kann. Hintergrund ist die Anwendung des Paragrafen 64 Strafgesetzbuch (Einweisung in eine Entziehungsanstalt durch das Gericht) oder des Paragrafen 35 Betäubungsmittelgesetz (Therapie und Rückstellung der Strafe bei Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft), also Therapie statt Strafe. Darauf will Verteidiger Thomas Bauch hinaus. Die Familie des Angeklagten und Bekannte aus der Drogenszene hatten die Sucht des 34-Jährigen bejaht.

Zeugen seines Arbeitgebers hingegen konnten, von einem Vorfall abgesehen, keine Anzeichen von Sucht entdecken. Assfalg zeichnete das Bild einer dissozial geprägten Entwicklung und der Einnahme von Drogen etwa ab dem elften Lebensjahr. Aber der Angeklagte habe sich nach einer ersten Untersuchungshaft gefangen und einen Arbeitsplatz gefunden. "Die Geschichte hätte hier ein positives Ende finden können", so Assfalg. Stattdessen habe er weiter Kokain konsumiert. Ab 2015 sei der 34-Jährige langsam in die Sucht abgeglitten, schloss Assfalg aus den Daten der Fehlzeiten bei der Arbeit. Er machte das neben weiteren Krankheitstagen vor allem an einer vierwöchigen Krankheitsabwesenheit mit anschließendem zweiwöchigem Urlaub 2015 fest. Doch war diese Abwesenheit wirklich suchtbedingt? Nein, sagten die Fakten, es handelte sich um eine Schulterverletzung. Ja, sagte der Angeklagte, er habe diese Verletzung nur simuliert. Assfalg änderte seine Einschätzung. Eine psychische Drogenabhängigkeit und damit die Anwendung des Paragrafen 35 Betäubungsmittelgesetz sei denkbar, einen "Hang zum Übermaß" (Paragraf 64 Strafgesetzbuch) verneinte er.

Auch zum 31-jährigen Angeklagten gab es Neues. Sein Verteidiger Peter Lork verwies auf zwei Stellen der Telefonüberwachung. Dort redet der nach Darstellung des jüngeren Angeklagten 33-jährige Drahtzieher des Ein-Kilo-Kokain-Geschäfts mit einem Dritten über die Bezahlung des Stoffs. Der 31-Jährige will nur "Sprachrohr" für diesen gewesen sein.