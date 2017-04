Ravensburg Fünf Vollzugsbeamte müssen nach Brand in JVA Ravensburg ins Krankenhaus

Ein Stockwerk der Justizvollzugsanstalt Ravensburg musste am Samstagnachmittag um 17.20 Uhr wegen starker Rauchentwicklung in einer Küche geräumt werden.

Mitarbeiter hatten am späten Samstagnachmittag viel Rauch in einer Küche für Gefangene entdeckt und evakuierten das betroffene Stockwerk, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Demnach entstand die Rauchentwicklung durch zu stark erhitztes Fett in der Küche. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg löschten den Brand, berichtet die Polizei.

Von fünf Vollzugsbeamten, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken gebracht wurden, konnten vier wenig später wieder entlassen werden. Gefangene wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstanden Schadens kann nach Polizeiangaben noch nicht beziffert werden. Wie es zu dem Zwischenfall kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache dauern an.