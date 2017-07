vor 41 Minuten SK Ravensburg Feuerwehren rücken zu Brand bei Ravensburger Mülllager aus

Ein Brand hat sich am Freitagabend in einem Entsorgungsbetrieb an der Ravensburger Bleicherstraße ereignet. Laut Polizeibericht meldete eine Vielzahl von Anrufern gegen 20.45 Uhr, dass bei einer Entsorgungsfirma eine Lagerhalle brenne. Wie festgestellt wurde, war an einer an der Stadionstraße im Übergang zur Bleicherstraße gelegenen Lagerstätte für Industrie- und Sortiermüll ein Brand ausgebrochen.