vor 1 Stunde SK Ravensburg Feuerwehr löscht Brand in Imbiss

Mehrere 100 000 Euro Sachschaden ist durch einen Brand in einem Imbiss an der Grüner-Turm-Straße in Ravensburg entstanden. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

