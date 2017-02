Ravensburg Eröffnung der Robert Schad-Ausstellung

Das Kunstmuseum Ravensburg zeigt den renommierten Bildhauer in seiner Geburtsstadt.

Wenn Robert Schad über seine Skulpturen spricht, bewegt er sich. Erst die Glieder seiner Finger, dann den ganzen Körper. "Ähnlich wie der menschliche Körper sind meine Skulpturen eine Addition gerader Teile", sagt er. "Da wo sich die geraden Teile treffen, ist eine Bewegung potenziell möglich."

Die Beziehung des 1953 in Ravensburg geborenen Stahlbildhauers zu seinen Skulpturen ist eine sehr persönliche. Sie stehen nicht autistisch "für sich", sondern letztlich immer auch für ihn. "Meine Linien sind Chiffren meiner eigenen körperlichen Befindlichkeit", sagt er. Und dass er diese Befindlichkeit tonnenschwer in Stahl umsetzt, bedeutet nicht, dass die Verbindung durch die Veräußerlichung abbräche – denn Robert Schad begreift den Stahl als in den Raum gebrachte Zeichnung, in seiner spezifischen Handschrift. Auch die beachtlichen Dimensionen dieser Schrift sind an Schad zurückgebunden: der Vierkantstahl hat eine Kantenlänge von sechs Zentimetern, "so dass ich ihn gerade noch mit einer Hand umfassen kann", sagt der Bildhauer.

Die sieben Skulpturen aus den Jahren 2009 bis 2017 im Kunstmuseum Ravensburg wirken weder schwer noch starr. Nicht schwer, weil es um die Linie geht anstatt um Material, das sich selbst betont. Nicht starr, weil die Skulpturen an Momentaufnahmen sich bewegender Körper erinnern; vielleicht auch an die Summe dieser Bewegungen, in dynamistischer Anspielung auf den Futurismus. Robert Schads Skulpturen liegen lang hingestreckt auf dem Boden; oder sie recken sich, bis sie fast an die gewölbte Decke des Kunstmuseums stoßen, die sich gerade dieser Skulptur zuliebe zu wölben scheint.

Wenn Schads Skulpturen in einem Raum stehen, dann gibt der Raum Antwort – von der annähernd runden Skulptur "Rumoni" etwa lässt der Raum sich umschlingen, sich in ihrer Mitte gar eiserne Hände an Hüften legen, welche es ohne die eiserne Schlaufe im Zentrum von "Rumoni" gar nicht gäbe.

"Die Linie macht, was sie will", sagt Robert Schad – und das steht nicht im Widerspruch zu seiner Verbindung zu ihr, sondern vertieft diese Bildung auf die Ebene der Intuition. Die Linie, die eigenwillig bleibt, besitzt eine Nähe zur Écriture automatique, bei der die Ausschläge des Stifts Bewusstseinsschichten des Schreibenden ausdrücken, die nicht schon vorbedacht sind. Und noch etwas sagt Schad: "Die Linie kann alles sein". Sie ist ein Verwandlungskünstler, wie ein Tänzer in einer Choreographie. Stets spricht Schad von "der" Linie, im Singular. Ist es immer dieselbe Linie, die sich hier in verschiedenen Skulpturen zeigt, nur in verschiedenen Zuständen, zu verschiedenen Zeiten? Da ist etwas dran: "Die Linie symbolisiert die Zeit zwischen Geburt und Tod", sagt Schad; die Linie ist Lebenslinie, die sich von Skulptur zu Skulptur verschieden äußert, von der extremem Auffaltung wie in "Parras" bis zur Implosion auf engstem Raum, in der die Linie sich mit sich selbst verschränkt.

Robert Schad gibt seinen Skulpturen Namen, die ein Klangspiel mit den Formen treiben – "Sgrid Morim", "Fuhl" oder "Ketmer" heißen sie; das klingt mythenhaft, urtümlich und damit auch wieder zeitlos. Schad will eine Kunst machen, die grundlegende menschliche Erfahrungen artikuliert und nicht eine Modeerscheinung ist, deren Stilausprägung bald wieder abgeschrieben sein wird. Seine Kunst altert gut, davon kann man sich in Ravensburg auf dem Marienplatz überzeugen: hier hat Schad 1993 "CAIDE" installiert, ein Figurenensemble in einem Brunnenbecken. Wie sehr die Arbeit von Teilen der Bevölkerung und von der Lokalpresse damals abgelehnt wurde, ausgerechnet in seiner Heimatstadt, hat ihn lange verletzt. Trotzdem hat sich Schad gerade mit "CAIDE" ins Bewusstsein der Stadt eingeschrieben, denn jeder Ravensburger kennt die Arbeit nur als den "Schad-Brunnen". Und die Beziehung zum Raum, auf die Schad hinzielt, hat "CAIDE" sich erarbeitet: Wenn sie heute abmontiert würde, fehlte dem Marienplatz etwas.

Robert Schad lebt und arbeitet heute in Portugal und Frankreich als einer der renommiertesten Stahlbildhauer seiner Generation. 2016 realisierte er in der Bretagne einen über 300 Kilometer langen Skulpturen-Parcours mit 50 Werken. In naher Zukunft plant er in Oberschwaben Ähnliches: 50 Skulpturen will er in oberschwäbischen Dörfern ausstellen – in Ortszentren, Kirchen, Bauernhöfen und Industriebrachen.

Die Ausstellung "Durch Raum und Zeit" von Robert Schad ist bis 11. Juni im Kunstmuseum Ravensburg (Burgstraße 9) zu sehen. Geöffnet ist sie Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Donnerstag 11 bis 19 Uhr. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.