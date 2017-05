vor 4 Stunden SK Ravensburg Ermittlungen: Unbekannter Mann schlägt im Streit zu

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen, nachdem am Montag gegen 8.30 Uhr vor einer Diskothek in der Schubertstraße ein Unbekannter einen 27-jährigen aus noch unklarer Ursache geschlagen hat. Laut Zeugenangaben habe der 27-Jährige in der Disko während eines Streits eine Flasche geworfen.