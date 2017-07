Umzug von Einhalden nach Geratsreute bei Fronhofen: Auf dem Kaseshof treten vom 27. bis 30. Juli der weltbekannte Gipsy-Geiger Roby Lakatos, die Jazz-Legende Richie Beirach, Joo Jazz, das Jazz & More Collective, Eure Mütter, Unduzo und viele mehr auf

Das Einhaldenfestival ist ein familiäres Kulturprojekt, tief verwurzelt in der RegionOberschwaben. Trotzdem – oder gerade deswegen – ist die Bühne im ländlichenGrün ein Lieblingsplatz hochkarätiger Virtuosen und Charakterköpfe aus dem Ländle und der ganzen Welt.

In diesem Jahr wird die Bühne erstmals auf dem Kaseshof in Geratsreute beiFronhofen aufgeschlagen – wie Einhalden ein Stück uralter oberschwäbischer Kulturlandschaft.Das Programm kann sich wie immer sehen lassen: Mit dabei sind unter anderem die Jazz-Legende Richie Beirach, der weltbekannte Gipsy-Geiger Roby Lakatos (laut Kritikern der „fastest-fingered fiddler in the world”, der Ausnahme-Trompeter und Echo-Preisträger Joo Kraus mit seinem Projekt „Joo Jazz“, die A-cappella-Truppe „Unduzo“, das hochkarätig besetzte „Jazz & More Collective“ mit Klaus Graf, Fola Dada, Johannes Herrlich und Martin Schrack, das Comedy-Trio „Eure Mütter“ und natürlich „Berta Epple“, Nachfolgeband der Weltmusik-Combo „Tango Five“, die das Einhaldenfestival 2003 mit ins Leben gerufen hat. Zum Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen sorgt wie immer das Salonorchester bei freiem Eintritt für einen heiter stilvollen Festival-Ausklang.

Eine Neuheit: Beim Liedertheater für Kinder und Familien am Samstagnachmittagist der Eintritt frei! Diesmal werden Christof und Vladislava Altmann das Publikum ins Land der Zauberer und Hexen entführen.

Neben dem Bühnenprogramm bietet auch das Einhaldenfestival 2017 am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juli, wieder jede Menge Erlebnisse für die ganze Familie – vom Ponyreiten über Kinderschminken bis hin zum Bogenschießen.

Weitere Informationen gibt es unter www.einhaldenfestival.de Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefon 0800/9991777 sowie unter ticket.suedkurier.de und www.reservix.de. Frei ist der Eintritt zum Liedertheater für Kinder und Familien (Samstag), zur BOB-Session der Newcomer-Bands (Saamstag) und zum Weißwurstfrühstück mit Salonorchester (Sonntag).