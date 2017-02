Ravensburg Drei Stunden beste Fasnetslaune beim Ravensburger Narrensprung

Mehr als 4500 Hästräger beim Großen Narrensprung in Ravensburg. 15 000 Zuschauer säumen die Straßen und Gassen.

Ravensburg – Wieder einmal absolutes Traumwetter war dem Großen Narrensprung am Rosenmontag in Ravensburg beschert. Er gilt seit mehr als 40 Jahren als Höhepunkt der oberschwäbischen Straßenfasnet und wurde diesem Anspruch auch in diesem Jahr wieder mehr als gerecht. Rund 15 000 bestens gelaunte Schaulustige säumten den Umzugsweg durch die Altstadt von Ravensburg, die bei stahlblauem Himmel und den bunten Kostümen und Masken der Narrenzünfte, Kapellen und Fanfarenzüge wieder ein eindrucksvolles Bild abgab.

"Diese Atmosphäre der engen Gassen und den vielen Leuten ist einfach einmalig", schwärmt Andrea Linn aus Altshausen, selbst Mitglied einer Narrenzunft. Zur Tradition auch dieses Narrensprungs gehört, auf den Narrenruf der Zünfte die passende Antwort zu haben. Wer die auf Anhieb nicht gleich entgegenschreien konnte, hatte ausreichend Gelegenheit zum Üben. Rund drei Stunden dauerte der Zug der 60 Gruppen aus der weiten Region Bodensee-Oberschwaben und teils auch darüber hinaus. "Wir haben in diesem Jahr zwischen 4500 und 5000 Hästräger und Masken", berichtet Kunibert Zanner, Zunftmeister der veranstaltenden Schwarze-Veri-Zunft Ravensburg. Für ihn und seine Mitglieder ist der Narrensprung stets der Lohn für harte Arbeit. "Wir sind wieder sehr zufrieden", sagt Zanner. "Alle unsere Veranstaltungen waren sehr gut besucht und die Stimmung war super", ergänzt der Zunftmeister. Bei fast schon frühlingshafen Temperaturen war die Feierlaune auch nach dem Narrensprung an jeder Ecke zu spüren und so war es auch kein Problem, dass sämtliche Kneipen schon während des Umzugs aus allen Nähten platzten. Da wurde einfach im Freien weitergefeiert.