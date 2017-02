vor 15 Stunden Frank Enderle Ravensburg Drei Stunden beste Fasnetslaune beim Ravensburger Narrensprung - mit Bildern!

Wieder einmal absolutes Traumwetter war dem Großen Narrensprung am Rosenmontag in Ravensburg beschert. Er gilt seit mehr als 40 Jahren als Höhepunkt der oberschwäbischen Straßenfasnet und wurde diesem Anspruch auch in diesem Jahr wieder mehr als gerecht.

