Andrea Dreher und Stefanie Büchele haben die Galerie Doris Hölder in Ravensburg übernommen. Pro Jahr wollen sie sechs bis sieben Ausstellungen realisieren und ihre neue "Galerie 21.06" nach dem Vorbild der alten Pariser Salons zum Ort des intellektuellen Austauschs machen.

Manchmal muss man den Sprung wagen. Als Stefanie Büchele von Andrea Dreher gefragt wurde, ob sie zusammen mit ihr eine Kunstgalerie führen wolle, sagte sie zuerst „nein“. Aber am nächsten Morgen war ein klares „Ja“ daraus geworden; und dabei blieb es.

Galerie wird zum Salon

Dreher und Büchele leiten nun die ehemalige Galerie Doris Hölder in der Ravensburger Marktstraße. Stefanie Büchele ist gebürtige Berlinerin und arbeitete in ihrer Heimatstadt lange im kaufmännischen Bereich. Mit ihrem Umzug nach Ravensburg wurde sie in einer Unternehmensberatung tätig. Andrea Dreher wiederum ist als Kunsthistorikerin in der Region bekannt und verwurzelt. Kümmert sich also die eine um die Zahlen, die andere um die Kunst? So einfach ist das nicht. „Unsere erste Annäherung fand 2016 auf der Art Basel statt“, sagt Andrea Dreher. „Wir sind zu 90 Prozent bei denselben Ständen stehengeblieben.“ Und Stefanie Büchele führt fort: „Seit meiner Jugend begleitet mich ein Gedanke: Irgendwann will ich einen Salon aufmachen.“ Einen Salon Pariser Spielart, in dem Kunst, Literatur und anregende Gespräche stattfinden. Eine scharfsinnig-schöngeistige Plattform. „Aber wie kann man so etwas heute noch auf die Beine stellen? Eigentlich kaum“, schränkt Büchele ein. Doch dann kam die Galerie ins Spiel. „Und jetzt haben wir die Freiheit, alles zu machen“, sagt Andrea Dreher.

Zur Eröffnung Damien Hirst

Die Galerie wurde vor wenigen Wochen eröffnet, pünktlich zur Mittsommernacht, am 21. Juni. Dieses Datum gab der Unternehmung auch den Namen: In der neuen „Galerie 21.06“ tummelten sich an diesem Abend 500 Besucher. Treffend trägt die erste Ausstellung den Titel „Punktlandung“ – zum einen, weil der Zeitplan für den Umbau und die Ausstellungsorganisation sehr eng gesteckt war. Zum anderen, weil darin die „Spot-Paintings“ von Damien Hirst gezeigt werden, dem schillerndsten Künstler der Gegenwart. Diese Grafiken zu bekommen – Holzdrucke, auf denen die Maserung sichtbar ist – gelang nur durch gute Kontakte. Die Spot-Paitings lassen den Gedanken an bunte Pillen aufkommen und sie nehmen damit Bezug auf Hirsts „Pharmacy“-Project von 1992, das auch im Kunsthaus Bregenz schon zu sehen war: Eine kühle Installation aus Metall, Glas und unzähligen Medikamenten. „Man wirft heutzutage verschiedenartige Pillen ein und denkt, das würde helfen, glücklich zu werden“, sagt Andrea Dreher zu den Hintergründen, durch die die bunten Grafiken in einem zeitkritischen Licht leuchten. 30 000 Euro kostet das große Spot-Painting mit einem Dutzend Punkten – aber bei aller Freude, Hirst zeigen zu können, geht es den beiden Galeristinnen nicht um Starkult und Premium-Preise. „Nur Hirsts aufzuhängen und zu sagen, wir sind cool, wäre uns banal vorgekommen“, sagt Andrea Dreher. Und so begegnet Hirst nun der Malerin Bettina Sellmann, in zehn Bildern, die die in Berlin lebende Künstlerin innerhalb von vier Monaten eigens für diese Ausstellung gemalt hat. In leuchtenden Farben, die zur Popstar-Buntheit Hirts passen und doch zu Sellmanns ureigener Palette gehören. In Pink, Gelb oder Violett werden comicartige Gegenständlichkeiten angedeutet, nur um in bisweilen Kandinsky-artige Formen zu versprengen. Noch bis 21. August ist die Ausstellung zu sehen.

Nur nicht im Trott erstarren

Das Format der Duo-Ausstellungen wollen Andrea Dreher und Stefanie Büchele weiterverfolgen; und pro Jahr sechs bis sieben Ausstellungen auf die Beine stellen, auch mit der Möglichkeit, mal nur einen einzigen Künstler zu präsentieren. Eines ist den Beiden aber ganz wichtig: Nicht im Trott zu erstarren. Ihre Galerie, Stichwort „Salon“, soll mehr bieten. Dazu wird ein eigenes Format ins Leben gerufen: Das „Intermezzo“ als eingeschobene Ausnahme von der Regel. „Das Intermezzo bietet uns völlige Freiheit. Da können wir mal Videos zeigen, eine Installation oder auch eine Lesung machen. Das Intermezzo kann eine Woche dauern oder nur einen Abend“, meint Andrea Dreher. Sabine Büchele ergänzt: „Ravensburg ist extrem im Wandel – es verjüngt sich, wird moderner. Wir wollen einen Beitrag zum Leben in dieser Stadt liefern.“ Und warum sollte die Galerie ihre Räume nicht auch mal Firmen zur Verfügung stellen, als besondere Event-Plattform?

Offen für Profikünstler der Region

Ein Kunstraum kann durch allzu große Vielfalt aber auch beliebig werden. Das soll der Galerie 21.06 nicht passieren. Für die Stadt, für die Region da zu ein, bedeutet für Dreher und Büchele auch, mit Künstlern aus der Region zu arbeiten. „Wir wollen Ansprechpartner für regionale Künstler sein; für Profis, die von der Kunst leben“, sagt Dreher. „Das muss auch auf der persönlichen Ebene funktionieren“, merkt Büchele an. „Wir wollen ja nicht nur das Bild oder die Skulptur eines Künstlers zeigen, sondern auch den Künstler als Person dahinter. “ Um finanzielle Fragen drückt man sich nicht herum: Wenn die Galerie einen regionalen Künstler vertritt, dann sollte er seine Arbeiten auch im Atelier zum Galeriepreis verkaufen, nicht günstiger – sonst schauen die Galeristinnen in die Röhre. „Wenn wir die Künstler ernst nehmen und die Künstler uns, kriegen wir das auch hin“, sagt Andrea Dreher. Inhaltlich will sich die Galerie auf die klassischen Gattungen konzentrieren: Skulptur, Malerei und Grafik. Dabei soll die Grafik nicht an letzter Stelle stehen, denn insbesondere für Zeichnung und Radierung hat Andrea Dreher eine Schwäche.

Das Lager wird zum Schaulager

Das Gros der Künstler, die die Galerie im Portfolio hat, soll während des Ausstellungsbetriebs nicht in der Unsichtbarkeit des Lagers verschwinden. Die Galeristinnen verwandeln dazu das bisherige Lager zum Schaulager – einem verglasten Raum, der für Passanten einsehbar ist. Hier werden im Wechsel jeweils vier bis fünf Positionen gezeigt – etwa Druckgrafiken von Tomi Ungerer und Jochen Gerz, oder Malerei von Martin Fausel aus Wilhelmsdorf. Eine Galerie, die die sehr zurückhaltende und stille Schichtenmalerei Fausels im Lager hat, kann auf einem so falschen Weg nicht sein. „Ich glaube, Fausel ist einer, der bleiben wird“, sagt Andrea Dreher. „Er arbeitet an einem kleinen Format ein halbes Jahr, an einem großen ein ganzes. Der Wahnsinn.“ Weil das Schaulager aber nicht ausreichen wird, um die Vielfalt zu zeigen, wird der Bestand abfotografiert. Ab Herbst werden die Bilder im Schaufenster gezeigt, als Slideshow auf einem Bildschirm.

Die Galerie 21.06 in der Marktstraße 59 in Ravensburg ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Montags ist geschlossen. Informationen im Internet: