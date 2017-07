Ravensburg Betrunkene und Schlägereien auf dem Rutenfest

Die Polizei hat am Montagabend auf dem Rutenfest mehrere Einsätze bewältigen müssen. Laut Mitteilung haben sich gewalttätige Streitereien ereignet, bei denen meist übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle spielte.

Gegen 21 Uhr auf dem Rutenfest kam es zwischen einem Jugendlichen und einem 55-Jährigen zu einer handfesten Auseinandersetzung, wobei der Mann zwei Zähne einbüßte. Nach Angaben des 15-Jährigen habe er dem erheblich alkoholisierten Mann in der Parkstraße helfen wollen, war aber mit dem 55-Jährigen auf den Boden gefallen. Als der Jugendliche wieder aufgestanden war und der 55-Jährige versucht habe, ihn wieder zu Boden zu ziehen, versetzte der 15-Jährige dem Mann zwei Faustschläge ins Gesicht.

Etwa zur gleichen Zeit mussten Polizisten einen 28-jährigen Mann vorübergehend in Gewahrsam nehmen, der mit Security-Mitarbeitern eines Festzeltes in Streit geraten war. Um eine Eskalation zu verhindern und um weiteren Störungen des Mannes vorzubeugen, brachten die Beamten den 28-Jährigen zum Polizeirevier. Ein Alkoholtest beim 28-Jährigen habe einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergeben. Der Mann wurde in die Obhut eines Freundes übergeben.

Äußerst aggressiv reagierte ein 18-Jähriger etwa um 23 Uhr gegenüber Security-Kräften, als diese einen Besucher aus einem Festzelt brachten und dabei den jungen Mann, der im Weg stand, leicht zur Seite schoben. Als auch dem 18-Jährigen ein Hausverbot erteilt wurde, verpasste dieser einem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma einen Faustschlag. Als weitere Security-Kräfte dem Kollegen zu Hilfe kamen, konnte der aggressive 18-Jährige überwältigt werden, erlitt hierbei aber eine Platzwunde und leichtere Blessuren.

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei auch gegen einen 15-Jährigen, der einem 13-jährigen Mädchen einen Kopfstoß versetzt hat. Wie die Geschädigte schilderte, war der ihr bekannte Jugendliche auf sie zugekommen und hatte nach zwei Euro gefragt. Als das Mädchen dies ablehnte, habe der Tatverdächtige die 13-Jährige unsittlich am Oberkörper berührt, worauf er eine Ohrfeige verpasst bekam. Dies erwiderte der 15-Jährige, indem er mit dem Kopf zustieß und das Mädchen im Gesicht verletzte.

Bei der Überwachung des Jugendschutzes stießen Zivilbeamten bereits um 20 Uhr auf einen 16-Jährigen, der ihnen aufgefallen war, als der Jugendliche eine Glasflasche zerschlug. Bei der Überprüfung des 16-Jährigen, der sich in Begleitung weiterer Jugendlicher befand, ergab ein Alkoholtest einen Wert von nahezu 1,3 Promille. Die Polizisten brachten den 16-Jährigen zur Wache, wo er von einem Erziehungsberechtigen abgeholt wurde.

Zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren sowie ein Jugendlicher, denen bereits behördliche Aufenthalts- und Betretungsverbote für das Festgelände erteilt worden waren, wurden von Einsatzkräften am Montagabend erneut auf dem Festplatz angetroffen. Während zwei der Angetroffenen ihren Bezugspersonen übergeben werden konnten, wurde der 24-Jährige, der nicht zum ersten Mal gegen die behördliche Auflage verstoßen hatte, auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.