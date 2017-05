Ravensburg B 33: Lastwagenfahrer verursacht Unfall mit drei schwer verletzten Kindern

Ein Lastwagenfahrer hat auf der B 33 in Bavendorf/Landkreis Ravensburg einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizeibericht sind zwölf Menschen verletzt worden. Darunter drei ein-, drei- und fünfjährige Kinder, die schwere Verletzungen erlitten. Der Sachschaden wird auf 70 000 Euro geschätzt.

Auf der Markdorfer Straße in Bavendorf ereignete sich am Samstag gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwölf Menschen verletzt worden sind. Laut Polizeibericht war ein 53-jähriger Lastwagenfahrer auf der B 33 in Richtung Markdorf unterwegs und prallte gegen einen stehenden VW-Multivan. Der Lastwagenfahrer habe einen Rückstau zu spät erkannt. Der Multivan wurde gegen einen Mazda und dieser gegen einen BMW geschoben.

Bei dem Unfall wurden neun Menschen leicht sowie drei Menschen schwer verletzt. Bei den Schwerverletzten handelt es sich um Kinder im Alter von ein, drei und fünf Jahren.

Zur Versorgung und zum Transport der Verletzten war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 70 000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die B 33 bis gegen 15 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.