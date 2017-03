B 30 bei Ravensburg wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt

Weil ein verunglückter Lastwagen geborgen werden muss, wird nach Polizeiangaben die B 30 zwischen Ravensburg und Meckenbeuren ab 20 Uhr für mehrere Stunden gesperrt.

Ein Schaden von mehreren zehntausend Euro dürfte am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Friedrichshafener Straße (B 30) in Ravensburg-Mariatal entstanden sein. Ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzugs, der circa 15 Tonnen Lebensmittel geladen hatte, war kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Friedrichshafen, vermutlich aus Unachtsamkeit so die Polizei, nach rechts ins Bankett geraten und eine circa vier Meter abfallende Böschung hinunter gefahren, wo das Fahrzeug auf die Beifahrerseite kippte und liegen blieb. Der unverletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus der Zugmaschine befreien. Nun soll der Sattelzug mit zwei Autokränen wieder aufgestellt werden. Deshalb muss die Bundesstraße voraussichtlich ab 20 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung wird eingerichtet.