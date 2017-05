Ravensburg Angeklagter im Mordprozess wütend über Zeugenaussage

Bei einer Zeugenaussage am siebten Prozesstag wurde ein wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagter 46-Jähriger vor dem Landgericht Ravensburg wütend. Ein früherer Arbeitskollege hatte unter anderem ausgesagt, der Angeklagte sei "menschlich eine Katastrophe" gewesen.

Ravensburg – So emotional und gesprächig hat man den wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagten 46-jährigen Betriebswirt an allen sieben vorausgegangenen Prozesstagen vor dem Ravensburger Landgericht nie erlebt. Aufgebracht, heftig gestikulierend und auf den Vorsitzenden Richter Jürgen Hutterer und seinen Verteidiger Hans Bense einredend, wehrte sich der Angeklagte gegen die Charakterisierung durch den ehemaligen Vorgesetzten einer Firma, bei der er elf Jahre beschäftigt gewesen war. „Er war ein Fachmann und hat seinen Job gut gemacht“, sagte der frühere Kollege, um dann hinzuzufügen: “Aber er glaubte immer, er stehe über den Dingen, gab sich arrogant und oberlehrerhaft und war menschlich und charakterlich eine Katastrophe.“ Private Kontakte habe es in all den Jahren keine gegeben. 2011 wurde der Mitarbeiter gekündigt. Es folgte ein Arbeitsgerichtsverfahren und der Angeklagte soll gegen 45 000 Euro Abfindung aus dem Unternehmen ausgeschieden sein.

„Herr K. hat gelogen“, erklärte der Angeklagte hingegen wütend. Er beantragte die Vereidigung des Zeugen und die Beiziehung seiner Personalakten. Pflichtverteidiger Bense sagte, die Zeugenaussage des früheren Kollegen diene nur dem Zweck, seinen Mandanten bloßzustellen.

Eine heftige Reaktion kam von Oberstaatsanwalt Franz-Josef Diehl: “Das ist eine subjektive Darstellung. Was soll da falsch sein?“ Dann schaltete sich auch Richter Jürgen Hutterer in den Disput ein und meinte kurz und bündig: “Ob was zutrifft, wird sich zeigen.“ Die geforderte Vereidigung des Zeugen lehnte das Gericht ab.

Wie am Rande der Verhandlung am Mittwoch bekannt wurde, sollen die drei Kinder, Opfer des Familiendramas, am 23. Mai in einer Videokonferenz von Richter Hutterer vernommen werden. Der Prozess wird am Mittwoch, 10. Mai, fortgesetzt.