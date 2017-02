Schwer verletzt wurde ein 56-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Adelsreuter Straße in Ravensburg.

Der Mann war nach Auskunft der Polizei ohne Fremdbeteiligung auf der Strecke von Bavendorf in Richtung Adelsreute in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und gestürzt. Mit einem Rettungswagen wurde er danach zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gefahren.