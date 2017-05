Ravensburg 46-Jähriger soll seine Ehefrau erhängt haben  Sachverständiger geht nicht von Selbstmord aus

Ein 46-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Ravensburg verantworten, weil er laut Anklage seine 43-jährige, von ihm getrennt lebende Ehefrau ermordet und ihren Tod als Selbstmord vorgetäuscht haben soll. Der Leiter der Rechtsmedizin an der Universität Freiburg, Professor Dr. Stefan Pollak, stellte am siebten Prozesstag sein Gutachten vor: Er geht nicht vom Suizid der Frau aus.

Mit dem TV-Professor Boerne alias Jan-Josef Liefers hat dieser Mann nichts gemeinsam: Professor Dr. Stefan Pollak (67) ist der eher zurückhaltende Leiter der Rechtsmedizin an der Universität Freiburg. In seinem Institut werden jährlich über 500 Leichen obduziert. Der renommierte Sachverständige hat sich angeblich sogar mit dem Skelett des Dichters Friedrich Schiller befasst.

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg ging es am Dienstag um den Tod einer 43-jährigen Mutter von drei Kindern. Wegen Mordes angeklagt ist ihr 46-jähriger Ehemann. Oberstaatsanwalt Franz-Josef Diehl hatte ihm am ersten Prozesstag vorgeworfen, die Ehefrau am frühen Morgen des 10. Juli 2016 bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann, zur Vortäuschung eines Suizids, im Heizungskeller erhängt zu haben.

Der Rechtsmediziner bezichtigte nicht explizit den Ehemann als Täter. Aber in rund 90 Minuten schilderte Pollak seine Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Todesdiagnose. Danach summierten sich punktförmige Blutungen in den Augen, Quetschungen und Hämatome, Schürfwunden und Brüche der Schildknorpelhörner am Kehlkopf und andere Feststellungen zu der Gewissheit: Das Lebensende der von Verwandten und Freunden als positiv und lebensfroh geschilderten Frau muss grausam und elend gewesen sein. Schon bewusstlos wurde sie vermutlich in den Heizungskeller geschleppt und dort in die vorbereitete Schlinge eines Kälberstricks gelegt. Wie Pollak sagte, soll es nach der Statistik eines Hamburger Pathologen auf 1000 untersuchte Todesfälle nur einen derart vorgetäuschten Suizid geben.

Breiten Raum nahm in der Befragung durch die Verteidiger Hans Bense und Nicolas Doubleday der mögliche Todeszeitpunkt ein. Eine exakte Angabe, erklärte Pollak, sei dazu nicht möglich. „So etwas gibt es nur in Kriminalfilmen“, sagte der Rechtsmediziner mit ironischem Unterton.

Und wie verhielt sich der Angeklagte an diesem siebten Prozesstag? Als der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer die Prozessbeteiligten zur Besichtigung von Leichenfotos der Frau an den Richtertisch bat, blieb der wie immer Schwarzgekleidete in einigem Abstand stehen, ohne sichtbare Gemütsregung. Als Zeugen traten gestern noch eine Notärztin, eine Rettungssanitäterin und deren Kollege auf. Die Notärztin erinnerte sich, dass sie „ein paar Dinge“ im Keller des Hauses stutzig gemacht hätten. Der Rettungswagenfahrer erklärte, nach seiner langjährigen Erfahrung „erhängen sich weibliche Personen fast nie“.

Unklar ist noch, ob und wann das Gericht die drei Kinder vernimmt. Sie waren an dem betreffenden Wochenende mit dem Vater ins Erlebnisbad Erding gefahren und hatten die Nacht in einem Hotel verbracht. In jener Nacht soll der von seiner Ehefrau getrennt lebende Mann von Erding ins Schussental gefahren sein und die Frau getötet haben, so die Anklage. Bei der nächtlichen Fahrt wurde das Auto des Mannes in zwei Tunnels bei der Hin- und Rückfahrt von Kameras erfasst. Ein Prozessbeobachter: „Es wird immer enger.“