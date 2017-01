Ravensburg 22-Jähriger randaliert in zwei Lokalen in der Ravensburger Innenstadt

22-Jähriger randaliert in zwei Lokalen in der Ravensburger Innenstadt

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung hat sich ein 22-Jähriger, der am Montagabend in der Ravensburger Innenstadt gleich mehrfach negativ auffiel, zu verantworten.

Zunächst randalierte der junge Mann in einem Lokal in der Innenstadt. Nachdem er sich dort mehrfach übergeben hatte, wurde er laut Polizeibericht der Gaststätte verwiesen, was der 22-Jährige mit Fußtritten gegen die Eingangstür quittierte.

Polizeibeamte trafen den jungen Mann wenig später in einem Lokal in der Nähe an. Auch hier musste sich der 22-Jährige übergeben, berichtet die Polizei weiter. Als die Beamten ihm den Gewahrsam erklärten, versuchte der Alkoholisierte, an den Polizisten vorbei die Gaststätte zu verlassen. Nur mit Mühe gelang es den Beamten, den aggressiven Mann zu überwältigen, der nach den Einsatzkräften trat, sich gegen die Mitnahme sperrte und die Polizisten fortlaufend beleidigte.

Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung und seines aggressiven Verhaltens die Nacht über in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.