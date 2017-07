Ravensburg 22-Jähriger fährt mit geraubtem Auto zu Vernehmung

Wegen eines räuberischen Angriffs auf einen Autofahrer ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen. Er soll am Mittwochmorgen einen Autofahrer bedroht und mit dessen Auto anschließend zu einem Vernehmungstermin gefahren sein.

Gegen 9.45 Uhr soll der 22-Jährige in der Ravensburger Straße einen Autofahrer angehalten haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, öffnete der Mann wohl die Beifahrertür, griff nach im Fahrzeug liegendem spitzen Werkzeug und bedrohte den Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei flüchtete der Autofahrer aus seinem Wagen. Der Tatverdächtige fuhr daraufhin mit dem Auto zu einem Vernehmungstermin. Im Polizeirevier begann der 22-Jährige, der laut Polizeibericht möglicherweise unter Betäubungsmitteleinfluss stand, zu randalieren, weshalb ihm Handschellen angelegt wurden. Beamten brachten ihn danach in eine Spezialklinik, wo er in ärztliche Behandlung übergeben wurde.