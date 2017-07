Ravensburg 13 neue Beweisanträge: Ravensburger Mordprozess droht Endlosschleife

Der Prozess gegen einen 46 Jahre alten Mann aus der Nähe von Ravensburg, dem die Ermordung seiner Ehefrau vorgeworfen wird, zieht sich weiter in die Länge. Nun hat der Angeklagte 13 neue Beweisanträge gestellt und "mindestens 40 weitere" angekündigt.

Der Stuttgarter Anwalt Hans Bense ist für flapsige Sprüche bekannt. Wenn er jedoch gestern in einer Prozesspause sagte, „wenn der Nebel kommt, machen wir Schluss“, könnte das Realität werden. Denn sein Mandant im Ravensburger Mordprozess vor dem Landgericht stellte 13 neue, komplizierte Beweisanträge und kündigte mindestens 40 weitere an. Der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer forderte danach Bense auf, „freie Termine von September bis Ende Dezember“ zu nennen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-jährigen Angeklagten aus der Nähe von Ravensburg vor, seine Ehefrau ermordet und die Tat als Suizid getarnt zu haben.

Sollte sich der Prozess in einer Art „Endlosschleife“ drehen, wie bereits zu hören ist, so würde Richter Hutterer das Urteil nicht mehr verkünden. Er geht im Oktober in den Ruhestand. Ein Ergänzungsrichter sitzt bereit. Die Vorstellung, das Verfahren könne platzen, scheint zumindest gebannt. Gleichwohl wurde gestern erneut deutlich, wie schwer sich die Kammer mit einem Angeklagten tut, der alle Möglichkeiten der Strafprozessordnung ausreizt und das Gericht mit immer neuen Beweisanträgen bombardiert. Die zieht er penibel vorbereitet und formuliert aus seinem Aktenordner. Unterm Strich sieht er sich als Opfer eines Komplotts. Ermittler, Sachverständige und Zeugen hätten allesamt Fehler und Versäumnisse begangen: “Wenn ich nicht in Haft wäre, könnte ich ermitteln und belegen, dass Zeugen gelogen haben.“ Eine Fristsetzung für weitere Anträge mag Richter Hutterer (noch) nicht aussprechen. Die Fortsetzung ist am 25. Juli um 9 Uhr. An diesem Rutendienstag wird nur bis zum Mittag verhandelt.