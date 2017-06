Hohenbodman "Tausendjährige" Linde treibt tapfer aus

Hohenbodmans Linde zeigt sich mit leuchtendem Frühjahrslaub, obwohl schon mehrfach ihr letztes Stündlein geschlagen zu haben schien.

Bis heute zeigt die im Winter nahezu einer Baumruine gleichende Linde ihre bemerkenswerte Vitalität und hat auch in den vergangenen Wochen wieder mit lichtem Grün ausgetrieben. Ein Alter von 800 bis 1000 Jahren – wie ihm auf dem Hinweisschild attestiert wird – hat der mächtige Baum zwar nicht, aber seit einem halben Jahrtausend könnte er nach Aussagen von Experten hier durchaus schon stehen. Im November 2010 schien das Todesurteil fast schon gesprochen, die Verwaltung sorgte sich um die Risiken des Astbruchs unmittelbar an der Straße. Doch nicht nur das Deutsche Baumarchiv, auch ein Baumfreund aus dem fernen Berlin meldeten sich und warfen sich für die Linde in die Bresche. Ein Experten-Gutachten bescheinigte dem Methusalem unter den Bäumen im Bodenseekreis noch ein längeres Leben. Und auch sieben Jahre später gibt die Linde den Fachleuten recht mit ihrem lindgrünen Frühjahrslaub.