Owingen Simulation: Die Schule brennt

Feuerwehrübung der Freiwilligen Feuerwehr Owingen mit Abteilungen Billafingen, Taisersdorf und Hohenbodman. Kommandant Matthias Pasewaldt zieht zufrieden Bilanz.

Rauchschwaden quellen aus den hochgelegenen Fenstern des Owinger Schulgebäudes, verzerrte Hilferufe sind durch dicke Mauern kaum zu vernehmen. Sirenengeheul und kurz darauf endlich das Martinshorn der Feuerwehr. Um solch einer Schrecksituation im Ernstfall gewachsen zu sein, hielt die Freiwillige Feuerwehr Owingen gemeinsam mit den Abteilungen Billafingen, Taisersdorf und Hohenbodman die Jahreshauptübung an der Auentalschule ab.

„Regelmäßige Übungen wie diese garantieren die unbedingte Einsatzfunktion im Ernstfall“, sagte Gesamtkommandant Matthias Pasewaldt, „außerdem erlauben sie der Öffentlichkeit interessante Einblicke und Informationen zur Arbeit der Feuerwehr.“ Durch detaillierte Erläuterungen per Mikrofon ließ Pasewaldt die Zuschauer aktiv am Geschehen teilhaben.

Die angenommene Situation des Brandes spielte sich zu unterrichtsfreier Zeit im Schulhaus ab, einzige Personen im Gebäude seien darum Handwerker, beschäftigt mit Wartungsarbeiten. Im Heizungskeller komme es zu starker Rauchentwicklung, der Fluchtweg durchs Treppenhaus sei den Personen darum abgeschnitten. „Hilfe, es brennt“, tönte es folglich aus den Fenstern im Obergeschoss, simuliert durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr, im demonstrierenden Kunstnebel kaum erkennbar. „Ich setze nun einen Anruf bei der Leitstelle des Bodenseekreises ab“, erklärte Matthias Pasewaldt. Wichtig sei dabei vor allem Ruhe zu bewahren, wichtige Informationen durchzugeben und auf weitere Rückfragen des Disponenten zu warten. Auf diesem Wege erläuterte Pasewaldt den genauen Ablauf der Truppeneinteilung, der Alarmprinzipien und den konkreten Einsatz.

Tatütata, mit insgesamt acht Fahrzeugen und 45 beteiligten Wehrkräften machte sich die Feuerwehr rasend schnell an ihre Mission. „Wichtig ist nun, zuerst einen Gesamtüberblick zur Situation zu erlangen“, betonte Pasewaldt. Gesamteinsatzleiter Christof Franz übergab folglich konkrete Aufgaben an die Gruppenführer der einzelnen Abteilungen, die wiederum ihre Truppen koordinierten. „Ein wichtiger Stellenwert fällt dabei der Lagedokumentation zu“, so der Kommandant, „hierbei werden konkrete Lokalangriffe, situative Umstände und der zeitliche Rahmen exakt dokumentiert.“ Dem Auge des Beobachters fiel nun die Rettung der einzelnen Personen über eine Schiebeleiter zuerst in den Blick. „Korrekt erkannt wurde die Personenevakuierung als vordergründig“, kommentierte Matthias Pasewaldt zufrieden. Löschgruppen machten sich an die Bekämpfung der Brandursache. Um die Sicherheit der Kameraden im Notfall zu garantieren, standen spezielle Sicherheitstrupps parat. Während zwei Mann in der Riegelstellung, dem präventiven Wasserspritzen gen unmittelbare Umgebung, beschäftigt waren, genossen die jungen Zuschauer die willkommene Erfrischung und gaben der Situation ihren Übungscharakter zurück.

„Der Einsatz hat einwandfrei funktioniert“, reflektierte Feuerwehrkommandant Matthias Pasewaldt den Verlauf der Großübung erfreut. Zeitlicher Rahmen und das erfolgreiche Ergebnis seien in optimaler Relation gestanden. Der Fülle der breit gefächerten Allgemeininformationen schloss der Gesamtkommandant noch das exemplarische Aufpumpen des „Sprungbretts“ an, um den Zuschauern visuell noch mehr zu bieten. Er hoffe, die Übung habe bei den Zuschauern einen greifbaren Eindruck zur Arbeit der Feuerwehr hinterlassen: „Dieses Ehrenamt braucht noch mehr Unterstützung, warum nicht Sie?“

Bildergalerie im Internet: