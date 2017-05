Owingen Schüler stehen auf der Bühe

Die Schüler der Janusz-Korczak-Schule stellen sich in einer Tanztheateraufführung in Owingen vor.

Owingen/Überlingen (mt) "Wer wir sind" haben die Schüler der Janusz-Korczak-Schule ihre Tanztheateraufführung in Owingen genannt. So stellten sich die Mitwirkenden nach jedem Akt, in dem sie erstmalig mitspielten, mit Namen, ihren Vorlieben und mit dem Zusatz "ich bin was Besonderes, denn ich bin ich" vor. Den Anfang machten Bewegungen unter einer schwarzen Decke. Fast schien es, als ob die Saat kurz vor ihrem Durchbruch wäre. Hinter einem Cellophan-Vorhang ging es weiter. Farbenfrohe Figuren in Bewegung waren zu erkennen, aber alles war noch verschwommen. Gesang folgte Schauspiel, freier Tanz folgte Hip-Hop. Die Kinder und Jugendlichen spielten sich immer freier und mehr in den Vordergrund.

Brigitte Beurer, Leiterin der Janusz-Korczak-Schule in Überlingen-Deisendorf, hatte die Idee zum Projekt. "Unsere Schüler haben heftige Schulkarrieren hinter sich. Sie kommen aus schweren Lebensverhältnissen und haben für sich ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt", so Beurer. In der Tanzpädagogin Bianca Kummer mit ihrem Studio "Körperarbeit und Tanz" hatte sie eine Mitstreiterin gefunden. Unterstützt wurde Kummer von Ulrike Daecke-Wolff, Sonderpädagogin an der Schule.

Acht Monate Projektarbeit lagen bis zur Aufführung hinter ihnen. "Manchmal mit Tränen in den Augen", beschreibt Kummer die intensive Arbeit der Jugendlichen an sich selbst. Die 22 Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 14 Jahre sollten entdecken, was in ihren steckt und dieses auch rauslassen. Was auf der Bühne vor Publikum zusätzlich besonderen Mut erfordert. "Eine besondere Aufführung mit besonderen Schülern", nannte Daecke-Wolff das Projektende. Die glücklichen Gesichter der Akteure und der Zuschauer gaben ihr Recht.