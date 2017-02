Owingen Sarah Rietmann aus Billafingen ist eine Runde weiter bei "The Voice Kids"

Sarah Rietmann aus Billafingen ist eine Runde weiter bei "The Voice Kids"

Sarah Rietmann aus Owingen-Billafingen hat bei der Fernsehsendung „The Voice Kids“ Nena und ihre Tochter Larissa mit ihrer Stimme überzeugt und ist eine Runde weitergekommen.

Für ihre sogenannte „Blind Audition“, bei der sie von den Coaches nicht gesehen wurde, wählte sie das Lied „Big Big World“ von Sängerin Emilia. Die Einladung zu den "Blind Auditions" hatte die 13-Jährige auf dem Fußballplatz in Frickingen erhalten. In Berlin angekommen folgte die nächste Überraschung für die in der DFB-Auswahl spielende Fußballerin: eine Videobotschaft von Fußballstar Bastian Schweinsteiger, einer ihrer Lieblingsspieler. Er wünschte der 13-Jährigen, die große Augen machte, viel Erfolg.

Begleitet wurde Sarah Rietmann von ihrer Mutter Alexandra, Vater Urs, Schwester Debby, Patentante Manuela Klingel und Tante Tanja Breyer (rechtes Bild), die sich allesamt überschwänglich darüber freuten, dass sie es in das Team „Larena“ mit den Coaches Nena (rechts im linken Bild) und Larissa (links) geschafft hat. Mit auf dem Bild ist "The Voice Kids"-Coach Mark Forster.