Owingen Sarah Rietmann aus Billafingen: Vom Fußballplatz auf die "The Voice"-Bühne

Sarah Rietmann aus Billafingen ist bei den "Blind Auditions" von "The Voice Kids" dabei. Wie sie ihre Chancen einschätzt, die Show zu gewinnen? "Klar wär's toll, aber ich geh' nicht davon aus."

Owingen – Erst 13 Jahre jung und schon auf der großen Bühne: Sarah Rietmann aus Billafingen hat es in die erste Runde der deutschen Musik-Castingshow „The Voice Kids“ geschafft. Wann sie mit Singen angefangen habe? Das sei schwer zu sagen – „Eigentlich singe ich schon immer vor mich hin“, meint die Schülerin lachend. Professionellen Gesangsunterricht nimmt Sarah allerdings erst, seit sie sich zur Castingshow angemeldet hat. Einmal wöchentlich besucht sie den Unterricht von Jeanette Munère in der Musicalschule in Überlingen.

Die Idee, bei "The Voice Kids" mitzumachen, hatte ihre Tante, als Sarah bei der Hochzeit ihres Großcousins mit einer eigens umgedichteten Version von „Atemlos“ begeisterte. Das war auch gleichzeitig ihr erster Auftritt vor Publikum. Ein gewaltiger Sprung also auf die Bühne von „The Voice Kids“. „Das ist ein tolles Gefühl mit Mikro und echter Band zu singen. Man hat dann schon so'n Kribbeln im Bauch“, erzählt die Schülerin. Nervös sei sie nur kurz davor, „beim Singen verschwindet das“. Egal in welcher Stimmung, das Singen sei für sie immer etwas Besonderes: „Und wenn ich mal traurig bin, dann muntert mich das Singen auf.“ Es ist daher kein Wunder, dass Sarah auch selbst Lieder schreibt: Mit dem Diktiergerät ihres Handys nimmt sie die Melodie auf, die Texte schreibt sie selbst dazu.

Neben dem Singen spielt die Schülerin leidenschaftlich gerne Fußball: Seit sie sechs Jahre alt ist, trainiert sie in einer Mannschaft, in der sie bis Ende der vergangenen Saison das einzige Mädchen war. Gerne erinnert sie sich an ein ungewöhnliches Training im Oktober: Beim Abschlussspiel wurde eine junge Schiedsrichterin vorgestellt – dass es sich dabei um Debbie Schippers, die verkleidete Backstage-Moderatorin von "The Voice Kids", handelt, ahnten die Sportler nicht. Die neue Schiedsrichterin schien es auf Sarah abgesehen zu haben. „Ich hab meine erste rote Karte bekommen“, erzählt Sarah, heute nicht mehr ganz so empört. Als die genervte Schülerin von der Schiedsrichterin zu sich gerufen wurde, ahnte sie noch nichts von der Überraschung, die auf sie wartet: "Einladung zur Blind Audition!" Eine überglückliche Sarah wird von 40 Fußballkollegen jubelnd in die Höhe geworfen.

Mit diesem Training beginnt für Sarah eine aufregende Zeit, "die ich nie vergessen werde“. Sehr wohl gefühlt habe sie sich beim Team von "The Voice Kids": "Die schauen wirklich, dass es uns gut geht." Davon ist auch ihre Mutter Alexandra Rietmann überzeugt: "Man versucht dort, viel Druck von den Kindern zu nehmen", sagt sie.

Wie Sarah ihre Chancen einschätzt, die Show zu gewinnen? "Klar wär's toll, aber ich geh' nicht davon aus." Die Zuschauer können am morgigen Sonntag mit Sarah mitfiebern, denn Morgen, am 26. Februar, wird ab 20.15 Uhr die vierte "Blind Audition" auf Sat.1 ausgestrahlt.

Konzept

Die Musik- Castingshow „The Voice of Kids“ basiert auf dem Konzept der Show “The Voice of Germany”. Etwa 70 Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die aus den Vorcastings ausgewählt werden, sind für die erste Phase, die „Blind Auditions“, eingeladen. Vor Livepublikum müssen die Kinder einzeln vorsingen. Wie in dem Erwachsenenformat sitzen die Jurymitlieger mit dem Rücken zur Bühne. Sie können für einen Kandidaten stimmen, indem sie für ihn „buzzern“. Der Kandidat kommt eine Runde weiter, wenn er mindestens eine der drei Jurystimmen erhält. Unter denjenigen Jurymitgliedern, die sich für ihn umgedreht haben, wählt der Kandidat seinen Coach für die weiteren Runden. (mtn)