Owingen Robert La Verne Steward ist von der Neugier getrieben

Robert La Verne Steward füllt die Owinger Galerie und das Rathaus mit seinen kreativen Arbeiten.

Robert La Verne Steward ist als Künstler längst eine Institution in der Kulturregion am Bodensee. Dennoch ist das ursprünglich aus Kalifornien stammende nimmermüde Multitalent stets für neue Überraschungen gut, wie die aktuelle Ausstellung in Owingen zeigt. Die kleine Galerie im alten Rathaus reicht längst nicht aus für seine vielfältigen Bilder und Grafiken, Objekte und Skulpturen. Im ganzen Gebäude sind sie daher jetzt zu bestaunen.

Selten konnte Bürgermeister Henrik Wengert so viele Besucher bei einer Vernissage willkommen heißen. Doch als Mitbegründer der Kunsthalle von Kleinschönach hat Steward längst eine Fangemeinde um sich geschart. Umso erfreuter war Wengert, dass der Künstler in den Owinger Räumen gezeigte werden könne und die "kleine, aber feine Galerie" dadurch schon "groß und bedeutungsvoll" erscheine. Ein Ausschnitt seiner Arbeiten sei als "Vorgeschmack" schon bei der Jubiläumsausstellung im Vorjahr zu sehen gewesen.

"Geboren 1944 in San Francisco, California, seitdem unterwegs", zitierte der Owinger Bürgermeister den Beginn von Stewards Einladung zur Vernissage. Inzwischen hat der seit mehr als 35 Jahren in der Region lebende Amerikaner hier längst eine Heimat gefunden. Doch künstlerisch ist er nach wie vor rastlos. Bei seinen Reisen habe Steward viele Eindrücke gesammelt und abgespeichert, sagte Henrik Wengert. "Immer wieder tauchen Symbole und Zeichen aus fremden Kulturen auf, die Sie eigenwillig und frei umgestaltet haben."

Interpretationen zur Kunst Stewards gab in ihrer Laudatio die Bildhauerin Claudia Schlürmann. "Neugier ist seine treibende Kraft", sagte sie und verwies auf die große Präzision bei allen Arbeiten. Sei es bei den grafischen Elementen oder dem exakt zerlegten Ast, der ausgehöhlt im Zentrum des Raumes schwebt. Ganz anders der wuchtige Birnbaum, der zeige, "dass Holz mehr ist als Materie". Ebenso speziell wie Stewards Arbeiten war die musikalische Einbettung der Vernissage. Bernhard Thomas Klein entlockte nicht nur seiner Posaune teils ungewohnte Klänge, flankiert wurden diese von einem Quintett an sonoren Brummkreiseln. Die Ausstellung läuft bis 25. Juni.