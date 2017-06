Owingen Pflegeheim an der Grünwinkelstraße geplant

Ein stationäres Pflegeheim mit 30 Plätze soll an der Grünwinkelstraße in Owingen entstehen. Die Stiftung Liebenau plant den Bau auf einem Erbbaugrundstück der Gemeinde. Der Gemeinderat gab einhellig grünes Licht.

Owingen – Schon im November 2015 hat der Gemeinderat Owingen grünes Licht für das Projekt Lebensräume für Jung und Alt gegeben, in dessen Rahmen in Kooperation mit der Stiftung Liebenau auf dem ehemaligen Stork-Areal an der Hauptstraße 20 Wohnungen mit Betreuungsoptionen geschaffen werden sollen. Während für dieses Vorhaben zum Mehrgenerationenwohnen noch die Suche nach interessierten Nutzern oder Finanzierungspartnern läuft, scheinen Pläne für ein kleines, reines Pflegeheim mit 30 Plätzen schneller umgesetzt werden zu können.

Der Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben an der Grünwinkelstraße einhellig zu. Auch hier wird die Stiftung Liebenau Partner der Gemeinde sein und selbst als Bauherr und Investor auftreten. Die baurechtlichen Voraussetzungen sollen möglichst schnell geschaffen werden. Das für Owinger Verhältnisse recht große Gebäude mit seinem relativ flachen Satteldach fügt sich in der Höhenabwicklung städtebaulich ganz harmonisch ein.

Bürgermeister Henrik Wengert sagt: "Nach dem aktuellen Kreispflegeplan besteht im gesamten Kreis bis 2020 ein Bedarf von 311 zusätzlichen Pflegeplätzen." Hier sei der verpflichtende Abbau von Doppelzimmerplätzen zugunsten von Einzelzimmern noch gar nicht berücksichtigt. Wengert erklärte weiter: "Für Owingen selbst ist ein Bedarf von 31 vollstationären Plätzen ausgewiesen." Da beim klassischen Heimbau bei der Größe in Schritten von Wohngruppen mit je 15 Plätzen verfahren werde, habe man sich mit der Stiftung Liebenau auf ein Heim mit 30 Plätzen verständigt.

Ein glücklicher Umstand hatte es der Gemeinde Owingen im vergangenen Jahr ermöglicht, in der Ortsmitte ein geeignetes privates Grundstück mit einer Fläche von rund 2800 Quadratmetern zu erwerben. Dies kann nun in einem Erbpachtvertrag für zunächst 33 Jahre an die Stiftung Liebenau abgetreten werden. Erste Konzepte von Architekt Kajo Greinacher hatte Stefanie Locher von der Liebenau dem Gemeinderatsgremium und erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem L-förmigen zweigeschossigen Gebäude sind die 30 Einzelzimmer mit Nasszellen und die ergänzenden Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume ausgewiesen. In einer Art Innenhof des Ensembles bietet sich die Möglichkeit, einen geschützten Garten anzulegen, in dem gegebenenfalls auch demente Patienten gut aufgehoben sind.

Bürgermeister Wengert betonte: "Einen Pflegestandort mit einer annehmbaren Größe zu haben, das ist mittlerweile auch ein wichtiger Standortfaktor für eine Kommune." Dies gilt insbesondere für die Angebote zur Kinderbetreuung. Ganz froh ist die Gemeinde, nach der aktuellen Bedarfsplanung noch einige freie Plätze in Petto zu haben und somit bei wachsender Nachfrage flexibel zu sein.

Ganz ausgereizt sind im Moment dagegen die Kapazitäten beim Schülerhort mit 55 belegten Plätzen. "Auch in Owingen werden hier die Veränderungen der familiären Strukturen spürbar", sagt Wengert. Wobei der Anstieg der Bevölkerung anhält. Im Juli sollen wie geplant die Erschließung des Bauabschnitts III im Wohngebiet Mehnewang abgeschlossen sein und die Anlagen an die Kommune übergeben werden. Wie vorgesehen könnten damit die ersten Grundstückseigentümer noch im August mit der Realisierung ihrer Pläne beginnen. Auch bei Flüchtlingsfamilien könne weiterer Bedarf für Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten entstehen.

Plätze für alte Menschen

Den ersten Anlauf zu einem Altenzentrum an der Hauptstraße hatte schon Bürgermeister Günter Former vor rund zehn Jahren unternommen. Die Gemeinde hatte das Stork-Areal an der Hauptstraße erworben, konkrete Konzepte und Entwürfe diskutiert. Doch am Ende scheitere das Vorhaben am fehlenden Investor. Derzeit arbeitet die Stiftung Liebenau an der Umsetzung ihres Konzepts Lebensräume für Jung und Alt. Vor sechs Jahren hatte sich der Nachbarschaftshilfeverein formiert, der verschiedene ambulante Hilfen für Zuhause anbietet und ein Büro im Rathaus von Owingen hat.

Neu sind nun die Pläne der Gemeinde, im Ortszentrum an der Grünwinkelstraße ein kleines stationäres Pflegeheim mit 30 Plätzen zu entwickeln. Bauherr ist hier die Stiftung Liebenau auf einem Erbbaugrundstück der Gemeinde. (hpw)