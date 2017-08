Owingen Owinger ist Berliner Landesmeister im Blasrohrschießen

Blasrohrschießen ist Gerd Pawlowskys Leidenschaft. Der Rentner entdeckte die in Deutschland noch junge Sportart 2013 für sich, seit kurzem ist er Berliner Landesmeister.

Owingen – Wer den Garten von Gerd Pawlowsky in Owingen betritt, stutzt unwillkürlich: Auf der Rasenfläche verteilt haben sich dort lebensgroße Attrappen von heimischen Tierarten versammelt, angefangen vom Hasen und Kaninchen über einen Greifvogel bis hin zu einer kapitalen Wildsau. Nachbildungen, die offensichtlich nicht als Gartenschmuck gedacht sind, denn ihnen fehlt jede Anmut. Vielmehr wirken die schwarzen Kolosse merkwürdig deplatziert und nur wer genau hinschaut, dem erschließt sich ihre Funktion: Weiße Markierung auf der Mitte des ansonsten schwarzen Korpus lassen die Tiernachbildungen zu Schießscheiben mutieren. Hier wohnt also ein Jäger? Weit gefehlt. Gerd Pawlowsky ist Vegetarier und würde keinem Tier nur ein Haar krümmen. Und dennoch ist der 65-Jährige ein Schütze, ein vielfach ausgezeichneter Meisterschütze sogar: Der Rentner hat 2013 eine in Deutschland noch junge Sportart entdeckt: das Blasrohrschießen.

"Ich las in einer Fachzeitung für das Bogenschießen die Anzeige eines Bekannten, der zur ersten 3D-Meisterschaft im Blasrohrschießen in den Hunsrück einlud. Ich habe ihn angerufen, wollte wissen, worum es dabei geht." Der Bericht des Bekannten klang immerhin so interessant, dass sich Gerd Pawlowsky ein Blasrohr und Pfeile kaufte und zu üben begann. "Als ich dann ein paar Wochen später in den Hunsrück gefahren bin, habe ich dort unter mehr als 60 Teilnehmern aus dem Stand sofort den dritten Platz belegt", sagt er. Ein paar Jahre vorher hatte der Owinger eine große Leidenschaft begraben müssen, das Bogenschießen. "Meine Schulter machte nicht mehr mit", sagt er.

Als er dann aber das Blasrohr in den Händen hielt, wusste er sofort, dass er in diesem Sport einen 100-prozentigen Ersatz für sein altes Hobby gefunden hatte. Mehr sogar: "Ich habe beim Bogenschießen viel gelesen, habe Seminare besucht und mich fortgebildet. Immer war ich im Kopf unterwegs und überlegte: Stehe ich richtig? Atme ich richtig? und so weiter. Beim Blasrohrschießen habe ich darüber gar nicht erst nachgedacht, das ging ganz von allein."

Das Blasrohrschießen erfordert eine hohe Konzentration auf sich selbst. Diese Sportart sei sehr meditativ, wie Judo oder Karate auch. "Ich schieße aus meiner Mitte", sagt Gerd Pawlowsky, "und schalte vom äußeren in den inneren Fokus." Gerd Pawlowsky führt die Atemtechnik vor: "Ich atme erst in den unteren, dann in den oberen Bauchbereich ein, danach fülle ich von unten nach oben die Lunge und dann lege ich meine ganze Kraft in den Luftstoß." Später im Garten wird Pawlowsky auf einer zehn Meter entfernten Wand den roten Pfeil exakt in die Mitte einer Scheibe schießen. "Der Pfeil sitzt genau an dem Punkt, auf den ich geschaut habe", wird er seinen Treffer erfreut kommentieren.

Das Blasrohrschießen existiert bis heute nur als Nischensport. Noch, meint Gerd Pawlowsky, der hofft, dass seine Passion schon bald von vielen Gleichgesinnten geteilt wird. "Vor 25 Jahren waren die Bogenschützen auch an dem Punkt, an dem wir heute stehen. Heute hat sich die Sportart etabliert." Die Gründung eines Deutschen Blasrohrverbandes sei in Vorbereitung. Zentren des Blasrohrsports lägen in Karlsruhe, Berlin. Der bayerische Schützenverband habe die Bedeutung des Blasrohrschießens erkannt und in München Garching einen eigenen Blasrohrstand eingerichtet. Dort seinen schon mehrere tausend Mitglieder registriert. "Wir wollen den Blasrohrsport zum Freizeitsport machen, die Schützenverbände zum Leistungssport", sagt Gerd Pawlowsky und hofft: "Vielleicht wird irgendwann sogar eine olympische Disziplin daraus."

Auf dem Tisch im Wohnzimmer hat Gerd Pawlowsky drei Blasrohre liegen. Sie unterscheiden sich in der Länge: Das B-Rohr misst etwa 160 Zentimeter, das C-Rohr ist kürzer, 121 Zentimeter. "Das ist die Königsklasse", sagt Pawlowsky, "je kürzer das Rohr, desto schwerer ist es, damit zu treffen." Das dritte Blasrohr auf dem Tisch ist etwas ganz Besonderes: "Das Rohr stammt von Indianern aus dem Amazonas-Gebiet aus Aguarico. Es ist 170 Zentimeter lang und aus einer Baumwurzel gefertigt. "Die Indianer schlitzen die Wurzel auf, reinigen sie innen, verschließen sie wieder und umwickeln sie erst mit Lianen und danach mit Schellack", hat sich der Blasrohrsportler von einer Indianerin erzählen lassen. "Mir fehlen nur noch die Pfeile. Dann will ich damit trainieren und antreten", sagt er. Für seine beiden anderen Blasrohre fertigt der Rentner die Pfeile selbst: Der Schaft ist aus zwei Millimeter dickem Karbon, die Spitze aus Stahl und hinten dran sitzt ein Trichter. "Das sind die Cone, mit denen der Arzt Ihnen in die Ohren schaut", sagt Pawlowsky. "Ich baue alle meine Pfeile selbst, die sind viel besser als die Stangenware aus den USA." Für den Einsatz in der Halle tragen die Pfeile anthrazitfarbene Trichter, für den Einsatz im Gelände sind sie einem leuchtenden Orange gehalten. "Damit ich sie im Wald draußen besser wiederfinde", so der Sportler.

Bei 3D-Wettbewerben im Gelände laufen die Schützen durch ein abgestecktes Gebiet. Sie kommen zu Abschusspunkten und müssen von dort aus auf Ziele in einer Entfernung zwischen fünf und 25 Metern schießen, auf Attrappen, wie sie Pawlowskys Garten bevölkern. "Wir schießen nie auf Tiere, das gibt es nicht!" sagt er und beschreibt, was ihn am Blasrohrschießen fasziniert:"Das ist ein knallharter Sport. Ich bin drei bis vier Stunden bergauf, bergab unterwegs. Dazu benötigte ich große Konzentration und Ausdauer."

Etwas von dieser Faszination will er weitergeben. Gerd Pawlowsky unterrichtet gegenwärtig drei Schüler in Owingen, gibt Seminare für Manager aber auch für Menschen mit Behinderungen. Für den Schützenverein Hohenbodmann ist er aktiv und der bayerische Schützenverband führt ihn als Ansprechpartner und bucht ihn als Lehrer für Blasrohrseminare und -vorträge.

Ganz nebenbei ist der 65-Jährige in seinem Sport überaus erfolgreich: Neun erste und sieben zweite Plätze in 18 Wettbewerben legen ein Zeugnis seiner Klasse ab. Zuletzt sicherte er sich den 1. Platz bei den Berliner Landes-Meisterschaften im Gelände wie in der Halle. "Dabei sind die meisten Mitbewerber 20 Jahre jünger als ich" strahlt der jung gebliebene Rentner, als er an der Haustür zum Abschied sagt: "Sie müssen wieder kommen und es mal selbst ausprobieren. Das ist ein toller Sport."

