Überlingen Owinger Modellbahntage zwischen digitaler und analoger Steuerung

Im "Kultur|O" sind Modelbahnanlagen für Groß und Klein aufgebaut.

Stefan Höfle kommt unter der Eisenbahn hervorgekrabbelt. Zwischen den ohnehin schon tausenden bunten Kabeln noch den Überblick zu behalten, grenzt an ein Wunder. Dann zeigt er auf ein normales graues USB-Kabel: "Das ist das wichtigste Kabel." Es verbindet den selbstgebauten Kontroller mit dem Computer.

"Modelleisebahn besteht eigentlich aus drei Hobbys", erklärt er: "Das ist die eigentliche Modelleisebahn, dann die Computerprogrammierung und zuletzt die Mikrokontroller-Programmierung mit der Elektrotechnik." Das Ergebnis sieht futuristisch aus: Dort, wo früher die Trafos und Schalter standen, mit denen einst die Züge, Weichen und Signale gesteuert wurden, steht bei ihm nur noch ein Flachbildschirm mit Tastatur und Maus.

Auf dem Bildschirm sieht er den Plan seiner Anlage und die Stellung jeder Weiche. Per Mausklick steuert er alles , selbst die Beleuchtung der Züge.

Die große Modellbahnanlage ist halb fertig, und auch schon zur Hälfte digitalisiert. Höfle ist mehr mit dem Bildschirm beschäftigt als mit der Anlage selber. "Die Anlage komplett zu digitalisieren ist viel Arbeit, aber das macht einen Heidenspaß." Dann gibt er einen neuen Zug frei, einen ICE, computergesteuert und voll digital.

Nebenan bringt Herbert Dieterich ganz behutsam Türen an den kleinen Lokschuppen an. Ein Bahnbetriebswerk ist im Entstehen, Spur N, 9 Millimeter. "Ganz neu ist die Drehscheibe vor dem Lokschuppen." Es ist ein Traum an Landschaft, mit viel Liebe und bis ins kleinste Detail. Ganz nostalgisch, mit vielen Dampfloks. Und noch analog: "Hier ist noch gar nichts digital."

"Pfarrer Bader hat damals jemanden zum Spielen gesucht", erinnert sich Dieterich an den damaligen Modellbahnfan und Pfarrer, und an die Anfänge des Männerkreises der evangelischen Kirchengemeinde in Owingen. Das war vor 20 Jahren. "Mittlerweile sind wir ökumenischer geworden, aber das Hobby ist geblieben." Wolfgang Grensing ergänzt, dass sie heute nur noch zu sechst sind, die Jugend würde fehlen.

Dabei treffen sie sich ein Mal die Woche. Ein Mal im Jahr werden die großen Anlagen aufgebaut. Bis Freitag sind von 14 bis 17 Uhr die Anlagen im "Kultur|O" ausgestellt.

"Früher durften die Kinder noch selber spielen", sagt Dieter Wachter zu seiner Anlage. 48,9 Meter Schienen hat er verlegt, ganz futuristisch rauschen japanische Expresszüge über die einfache Anlage. Keine Weichen, keine Signale, nur vier analoge Trafos. An denen sitzen Kinder und steuern die Züge. "Wir wollen wieder in die Kindheit zurück gehen", sagt er: "Hier dürfen auch mal die Kinder spielen."

An der Volkshochschule hat er extra japanisch gelernt, um die Bedienungsanleitungen für seine japanischen Züge zu verstehen. Jetzt hat er alle Shinkansen-Züge zu Hause.

Auch bei Sebastian Maisch geht es noch analog zu. Auf seiner kleinen Anlage Spur HO fährt eine Dampflok, die er von seinem Großvater bekam. Und die Lok raucht auch noch, wie er den Zuschauern vorführt.

Immerhin, auf seiner kleinen Bahn fährt ein Zug, schön analog. Nebenan auf der großen Anlage tut sich nicht viel. Auf der digitalen Seite rollen zwar drei Züge, auf der analogen Seite fährt kein Zug. Niemand hat an analoge Lokomotiven gedacht und sie mitgebracht.

Spur N

Die Spur N bezeichnet eine Modelleisenbahngröße, die sich auf Geleise mit 9 Millimeter Spurweite bezieht. Die Lokomotiven und Wagen sind dabei im Maßstab 1:160 dargestellt. Sie wurde von der National Model Railroad Association festgelegt, der Name Spur N kommt von der 9 Millimeter Spurweite, da in vielen Sprachen die Zahl Neun mit dem Buchstaben N beginnt. Seit 1948 wird die Spur N gebaut, seit 1962 wurde der Maßstab festgelegt und seit 1964 ist das ganze System international genormt und als Spur N bekannt. (dle)