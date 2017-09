Owingen Owinger Kulturkreis: Jens Wimmers Boogie Trio bittet zum Tanz

Der Owinger Kulturkreis startet mit einem Konzert in die Herbstsaison. Das Jens Wimmers Boogie Trio unternimmt eine musikalische Zeitreise nach Chicago, Kansas City und New York.

Die Sommerpause ist zu Ende: Der Owinger Kulturkreis startet mit seinem diesjährigen Herbstprogramm. Dies teilt die Gemeinde Owingen mit. Mit dem Jens Wimmers Boogie Trio gibt es am Samstag, 23. September, im Kultur/O nicht nur etwas für die Ohren und Augen, sondern auch für die Beine. Denn hier darf nach Herzenslust getanzt werden.

Das Trio um den Forchheimer Pianisten Jens Wimmers bietet laut der Pressemitteilung feinsten Boogie Woogie aus den 20er und 30er Jahren. Mit Piano, Kontrabass und Schlagzeug begeben sich die Musiker auf eine musikalische Zeitreise nach Chicago, Kansas City und New York. Spielfreude, Spaß und gute Laune sind ihnen wichtig. Beginn des Konzerts ist am 23. September um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 16 Euro und im Vorverkauf 14 Euro pro Person.

Vorverkaufsstellen sind im Bürgerbüro im Rathaus Owingen, Telefon 0 75 51/80 94 42, in der Buchhandlung im La Piazza in Überlingen, Telefon 0 75 51/9 11 51, bei Zigarren-Weber in Überlingen, Telefon 0 75 51/29 74, und im Edeka-Frischemarkt Hiller in Frickingen, Telefon 0 75 54/99 86 80, erhältlich. Kartenreservierung im Internet unter www.owingen.de.

Weitere Informationen erteilt der Owinger Kulturkreis, Telefon 0 75 51/80 94 21.