Owingen Owingen fühlt sich reif für ein Musikfestival

Der Owinger Kulturkreis und die Musiker Martin und Lida Panteleev planen gemeinsam an einer Festival-Premiere für März 2018. Einstimmung ist mit einem Konzert am 18. März diesen Jahres im Kultur/O.

In diesen Tagen weilen die beiden Musiker Martin und Lida Panteleev am anderen Ende der Republik. Auf der Halbinsel Darß an der Ostsee laufen bis morgen noch die 16. Kammermusiktage von Barth, die die beiden aus Bulgarien stammenden Frickinger begründet haben. Auf ein fünftägiges Programm mit namhaften Gastmusikern ist das Festival an der Ostsee inzwischen angewachsen und erfreut sich großer Beliebtheit. "Wir wollen nichts Normales machen", sagt der renommierte Dirigent und Violinist, der im Vorjahr auf vier Kontinenten konzertierte. Mit öffentlichen Proben und Kursen will das Musikerpaar, neben den eigentlichen Konzerten, die Schranken zum Publikum abbauen. Da konnte man Martin Panteleev in den vergangenen Jahren schon mal mit Justus Frantz am Meer joggen sehen.

Kultur/O bietet richtige Umgebung

Schritt für Schritt wollen sie etwas Ähnliches nun in Owingen aufbauen und erläuterten ihre Vorstellungen mit Vertretern des engagierten Kulturkreises. "Wir denken: Owingen ist reif für ein Festival", erklärt Michael Steinwand: "Wir haben die Initiative dieser beiden Künstler daher beim Schopfe gepackt." Auch der Kulturkreis habe inzwischen einiges an Erfahrung gesammelt, sagt Steinwand und erinnert an "einige größere Veranstaltungen im Kultur/O", wie das Einweihungskonzert für den Flügel, an dessen Auswahl Pianistin Lida Panteleev selbst mitgewirkt hatte. Oder das Open Air zu My Fair Lady mit Solisten und Theatereinlagen. Die Premiere eines Neujahrskonzerts mit der Kleinen Oper sei im Januar ebenfalls auf Anhieb ein großer Erfolg gewesen. "Wir können das organisieren und haben die richtige Location", sagt er, "und wir haben auch zuvor schon geübt, das Publikum zu verwöhnen.

" Bessere Partner als Martin und Lida Panteleev hätte der Kulturkreis kaum finden können. Die sind ihrerseits angetan von der Infrastruktur des Konzertsaales und harmonieren als "verrückte Menschen" auch mit denen, die sich in Owingen engagieren.

"Die Akustik im Kultur/O ist fantastisch", sagt Martin Panteleev: "Das gibt es nicht so häufig und ist mit großen Häusern vergleichbar." Das Urteil des Geigers basiert auf vielen Erfahrungen. Schließlich war er im Vorjahr in Konzertsälen von Südafrika bis Neuseeland unterwegs. "Wir möchten hier in unserer Heimat am Bodensee eine große musikalische Familie aufbauen", sagen die Panteleevs und sind der Ansicht: "Diese wunderbare Region braucht noch etwas mehr Kultur."

Wer soviel unterwegs ist, muss gut planen. So steht zumindest der Termin für das erste Owinger Festival schon fest. Es wird von 2. bis 4. März 2018 stattfinden. Durch seine weltweiten Kontakte zu Solisten und Dirigenten und seinen Erfahrungen von der Ostsee wird es ihm nicht schwerfallen, klingende Namen als Mitstreiter zu gewinnen. "Wir haben schon überlegt, wen wir noch dazu einladen können", sagt Martin Panteleev. "Wir wollen klein anfangen", betont seine Frau Lida: "Doch da wir ja hier wohnen, könnte man über das ganze Jahr hinweg so eine Reihe aufbauen – mit dem einen oder anderen Highlight für die Wintersaison."

Über die Entstehung eines Konzerts

Auch ein kleines Abonnement für Kinder hat Lida Panteleev ins Auge gefasst, die selbst Schüler an der Schule Schloss Salem und inzwischen auch an der Waldorfschule unterrichtet. Daran anknüpfend haben sie für das geplante Festival auch schon Masterkurse für besonders begabten Nachwuchs und Musikstudenten im Hinterkopf. "Viele wissen nicht, wie so ein Konzert entsteht", sagt Martin Panteleev. Beim Festival soll man daher auch bei den Proben zuschauen und zuhören können. "Wir wollen bodenständig anfangen und das langsam wachsen lassen", betonen die beiden Musiker und sehen gut Entwicklungschancen: "Man spürt einfach die tolle Energie aller Beteiligten."

Das Konzert

Mit einem virtuosen Konzert unter dem Titel "Suite populaire" wollen Lida und Martin Panteleev den Musikfreunden am 18. März um 20 Uhr im Kultur/O schon einmal Appetit machen auf das geplante kleine Festival im März 2018. Als "Symbiose aus Emotionen und fließenden malerischen Klängen" beschreiben die Pianistin und der Geiger ihr Programm, das mit einer virtuosen Mozart-Sonate beginnt. Es folgen Kompositionen von Brahms, Tschaikowsky und Bartòk, um nach der Pause mit Werken von de Falla, Sarasate und Ravel noch mehr feurige Fahrt aufzunehmen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, lediglich um eine "Wertschätzung" bittet der Owinger Kulturkreis.