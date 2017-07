Owingen Owingen ehrt erfolgreiche Sportler

Nach der Premiere im Vorjahr soll die Sportlerehrung in Owingen nun "einen dauerhaften Platz im Kalender der Gemeinde" bekommen. Das sagte Bürgermeister Henrik Wengert bei der Neuauflage.

Owingen hat wieder seine erfolgreichen Sportler geehrt. Zahlreiche erfolgreiche Meister, Vizemeister und anderweitig erfolgreiche Sportler wurden mit einer weiteren Medaille bedacht. Der Empfang der Meister beim Rathaus stehe für "die enge Verbundenheit der Owingerinnen und Owinger mit ihren Sportlerinnen und Sportlern und die große Bedeutung, die die Gemeinde dem Sport zumisst", sagte Bürgermeister Henrik Wengert. Zugleich sei die Veranstaltung, so Wengert, ein "Dankeschön für große sportliche Momente und für einen herausragenden sportlichen Einsatz". Bei den Geehrten spannte sich der Bogen von den jungen E-Jugend-Kickern der Sportfreunde Owingen-Billafingen über die Ringer des KSV Taisersdorf bis zu den erfolgreichen Frauen des Golfclubs Lugenhof. Auch in eher ungewöhnlichen Sportarten brachten es Owinger zu Ehren: Nicht nur im Bogenschießen und mit dem Luftgewehr hatte der Schützenverein Hohenbodman große Erfolge, deutscher und österreichischer Vizemeister wurde Gerd Pawlowsky im Blasrohrschießen. "Sie waren in den entscheidenden Momenten immer voll da, Sie haben stets Ihr Bestes gegeben", gratulierte Bürgermeister Wenger: "Und Sie haben nie den Mut verloren." Mit den Erfolgen hätten die Sportler nicht nur Sportart und Verein würdig vertreten, sondern auch den Ruf Owingens als Sportgemeinde gestärkt.