Owingen Neujahrskonzert als musikalischer Jahresauftakt

Das Neujahrskonzert findet zum ersten Mal statt und es war eine Hitparade der Klassik in Oper und Operette. Die kleine Oper, Solisten und das Ensemble begeistern das Publikum.

Mit dem Dirigentenstab den Auftakt in ein neues Jahr zu symbolisieren hat schon etwas Besonderes: Beim Neujahrskonzert des Owinger Kulturkreises wird 2017 darum musikalisch willkommen geheißen. Den Freuden der Klassik widmen sich hochkarätige Künstler aus der Umgebung, Höhepunkte aus Oper und Operette verwandeln das Bürgerhaus Kultur/O in Owingen an diesem Abend in ein imposantes Opernhaus.

„Wir sind sehr dankbar, diese Musiker hier begrüßen zu dürfen“, begann Andrea Benz, die fesselnd charmant durch den Abend führte. Die Kleine Oper am See, unter der Leitung von Sopranistin Isabell Marquardt, der auch die Gesamtleitung des Konzerts unterlag, die Sopranistin Nina Schulze, der Tenor Gerhard Rimmele und der Bassist Hermann Locher präsentierten einzelne Ausschnitte bekannter Opern. Instrumental unterlegt durch die Pianisten Elena Orlova und Alexander Burdenko am Flügel, den Cellisten Frank E. Westphal und Violinistin Andrea Diersch ergab sich eine grandiose Gesamtkomposition. Schon mit der Introduzione e Barcarola „I due Foscari“ von Giuseppe Verdi ließ sich auf einen ergreifenden Abend schließen: Die venezianische Familienfehde um die letzten Tage des Dogen Foscari fand sich identisch im Instrumentalen wieder. So ließen sich die schaukelnden Gondeln auf den Kanälen förmlich erlauschen, Barcarolen waren die traditionellen Lieder der Gondolieri.

Der wohl bekannteste aller Chöre, der Gefangenenchor aus „Nabucco“ mit „Va, pensiero“, gelungen imitiert von der Kleinen Oper, ergriff mit der befreienden Melodie zutiefst. Über Verdi erreichte man Mozart: In der „Zauberflöte“ beeindruckte Solist Hermann Locher als Sarastro mit dem Priesterlied „O Isis und Osiris“. Das kleine Duett mit der großen Melodie „La ci darem la mano“ aus „Don Giovanni“ inszenierten die Solisten Nina Schulze und Hermann Locher unter mitreißender Instrumentalbegleitung. Während Mozarts „Cosi fan tutte“ mit dem Ausschnitt „Soave sia il vento“ nach Auffassung Loriots „derart unanständig sei, dass sie hier italienisch gesungen werde“, genoss das Publikum die verwirrend paradoxe Handlung aus der „Schule der Liebenden“.

„Carmen gehört zur Kleinen Oper am See wie der Donauwalzer zur Wiener Staatsoper“, führte Andrea Benz rückblickend auf deren erfolgreiche Sommeroper 2016 in das Werk Georges Bizets ein. Das stimmige Duett zwischen Chor und Solistin Isabell Marquardt als Carmen begeisterte ausnahmslos: Schmelzend klare Töne, sich gegenseitig ergänzende Einlagen, eine mitreißend tragende Grundmelodie. Im Revier „starker Frauen“ bleibend, ergriff „Dite alla giovine“ aus „La Traviata“ von Verdi. Die Tragödie um die Ehrenprostituierte Violeta fand sich musikalisch wieder, flehende Aufopferungsbereitschaft, innere Zerrissenheit und letztliche Ausweglosigkeit kennzeichneten die Melodien. Der Auszug des Trinklieds „Libiamo“ daraus steigerte die allgemeine Heiterkeit, „amore, amore“ tönten die leichtlebigen Klänge durch den klatschenden Saal. Passend dazu imitierte Solist Gerhard Rimmele „O wie so trügerisch sind Weiberherzen“ (La donna e mobile), die Kanzone des Herzogs aus Verdis „Rigoletto“, gekonnt in aussagestarkem Tenor.

Zur „Barcarole“ aus „Les Contes d’Hoffmann“ von Jacques Offenbach fand man sich in einem venezianischen Palazzo wieder, in schmelzend schmachtenden Klängen wurden mit „Belle nuit, o nuit d’amour“ Nacht und Liebe besungen. Während Offenbach sich in „Hoffmanns Erzählungen“ zeitlosen menschlichen Konfliktsituationen widmet, bezieht sich Carl Zeller im „Vogelhändler“ auf eine ungewöhnlich komische Situation, in der Vogelhändler Adam in erfrischendem Bayrisch um seine entlaufene Geliebte trauert.

Als Höhepunkt der Goldenen Operettenära gilt Johann Strauß’ „Die Fledermaus“. Die heiter beschwingte Handlung, deren unmoralischer Ausgang letztlich der Wirkung des Champagners zugesprochen wird, veranschaulichen unterschiedliche Ausschnitte: Während bei „Klängen der Heimat“ in erfülltem Lob gepriesen, bei „Mein Herr Marquis“ schallend neckisch gelacht, und bei „Brüderlein und Schwesterlein“ nach Herzenslust liebkost wird, widmen sich „Ein Souper heut uns winkt“ und „Im Feuerstrom der Reben“ jubelnd dem Champagner, in musikalisch grandiosem Finale finden Operette und Konzert einen strahlenden Ausklang. Mit solch einem „Auftakt“ kann das neue Jahr nur gut werden.