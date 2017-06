Owingen Mentalmagier Andy Häussler begeistert mit seinem sechsten Sinn

Hier wurde weder das Kaninchen aus dem Hut gezogen noch die Jungfrau zersägt – Andy Häussleres Wunder entstehen im Kopf. Phänomene des Willen und Geheimnisse des Geistes präsentierte er seinem Publikum in Owingen. Der Mentalmagier verblüffte in seinem Programm "Gedankenwelten" nicht nur mit seinen überragenden mathematischen Fähigkeiten sondern auch mit seinem sechsten Sinn.

Bereits zu Beginn der Show von Andy Häussler staunten die Besucher über die Rechenkünste des preisgekrönten Künstlers. Vom Publikum zugerufene Mathematikaufgaben löste er schneller als die Zuschauer, die von ihm im Vorfeld Taschenrechner erhalten hatten. Während die Drähte im Taschenrechner glühten, zog er scheinbar mühelos Wurzeln, quadrierte und potenzierte Zahlen. Schon seit seiner Kindheit hat der Magier ein Faible für Mathematik, wie er in kleinen Anekdoten berichtete: "Bei Kirchenbesuchen wurden die Orgelpfeifen gezählt und beim Galeriebesuch der Farbverbrauch des Malers berechnet."

Dass mathematische Aufgaben berechenbar sind, weiß man seit seiner Schulzeit, aber ist auch menschliches Verhalten gleich vorhersagbar? Häusslers Antwort ist hier eindeutig. Mühelos erkennt er, in welcher Hand Probandin Martina Muffler die Münze hält. "Bereits die Gehirnforschung zeigt die Möglichkeiten des menschlichen Gehirns, trotzdem ist das sehr verblüffend", meinte sie. Augenscheinliche Ungläubigkeit sieht man spätestens in den Mienen des Publikums, als der Mentalmagier angeblich anhand der Mikroausdrücke im Gesicht und der Stimme Gegenstände ihren Besitzern zuordnete. "Wir vermuten ja eine Kamera an der Decke oder einen Helfer hinter der Bühne", sagte Sebastian Tintemann augenzwinkernd, der sich auf der Bühne selbst von Häusslers Können überzeugen konnte und schließlich seinen Autoschlüssel wieder von ihm ausgehändigt bekam. Seine Freundin Sabrina Spenninger schließt sich seinen Spekulationen an, als Häussler ihren Geburtstag anhand mehrerer Fragen herausbekommt. Von ihrer Vorliebe für den Morgenkaffee und ihrer Lieblingsblume schließt er auf den Wochentag. "Ich frage mich schon, wie er das macht", kommentiert Spenninger.

Häussler sorgte bereits für Gesprächsbedarf beim Neujahresempfang in Owingen. Mit seinen Programmausschnitten machte er die Owinger so neugierig auf sein Soloprogramm, dass sie den Kulturkreis baten, ihn erneut in die Bodenseegemeinde einzuladen. "Wir sind froh, wenn wir den Wünschen entsprechen können", sagte Andrea Benz. Auf das Geheimnis der Zeit setzte Häussler in seiner Show auch. So gelang es ihm nicht nur, die Uhrzeit wichtiger Ereignisse der Zuschauer zu benennen, sondern auch die Zeit vorzudrehen und anzuhalten. Anhalten konnte er im Anschluss auch seinen Puls. Die anwesende Krankenschwester Annette stellte ungläubig fest: Der Puls steht still. Grund zur Sorge hatte das Publikum allerdings nicht, denn im nächsten Moment erfühlte er mit seinen Händen wieder die Farbe sämtlicher Gegenstände.

"Es ist gut, dass es in unserem Leben noch Unerklärliches gibt. Man sollte das Wunderbare genießen", sagte Andy Häussler. Zum Ende seiner Show setzte er ein großes Fragezeichen: Er öffnete einen Umschlag, den er bereits zu Beginn der Veranstaltung an den Bühnenvorhang befestigte, in dem er sämtliche Ereignisse der letzten beiden unterhaltsamen Stunden voraussagte. "Andy Häussler hat uns wirklich verzaubert", lautete das Fazit von Anna Hertwig.