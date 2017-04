Owingen Mehr Transparenz und Kundennähe: Owinger Rathaus wird umgebaut

Der Gemeinderat hat sich mit dem Umbau des Rathauses befasst. Die Verwaltung will sich den Bürgern sichtbar öffnen.

Owingen – Die Owinger Gemeindeverwaltung will sich im Rathaus nicht mehr hinter verschlossenen Türen "verstecken", sondern ihren Bürgern künftig transparenter und kundenfreundlicher gegenübertreten. Durch die Neugestaltung des Erdgeschosses verspricht sich Bürgermeister Henrik Wengert jedoch zugleich auch mehr Effizienz und die Vermeidung unnötiger Wartezeiten: "Die Arbeit der Verwaltung wird ja nicht weniger."

Dazu wird im bestehenden Rundbogen des Neubaus die Glaswand nach außen an den Rand des vorhandenen Dachüberstands verlegt. Dies erweitert den bestehenden schmalen Gang und ermöglicht die Schaffung von Wartebereichen. Wie die Büros selbst teils durch Glasscheiben optisch geöffnet werden können und der Rathausplatz gestalterisch besser eingebunden werden kann, erläuterte Architekt Robert Böhler jetzt vor dem Gemeinderat. Die vorläufige Kostenschätzung für den Umbau beläuft sich auf rund 410 000 Euro. Den Beschluss zur Konkretisierung der Planung für die Baumaßnahme fasste das Gremium jetzt einstimmig.

Schon bei der letzten Klausurtagung hatte der Gemeinderat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, im Rahmen der Haushaltsberatungen und dem Beschluss der Satzung hatte das Gremium quasi grünes Licht gegeben und dem Vorhaben im Grundsatz zugestimmt. Inzwischen hatte Planer Robert Böhler dem Konzept eine konkretere Gestalt gegeben. "Es geht uns nicht in erster Linie darum, dass die Bürger in die Büros hineinschauen können", sagt Bürgermeister Wengert. "Viel wichtiger ist uns, dass die Mitarbeiter die Bürger draußen wahrnehmen und reagieren können."

Die aktuelle Gliederung und Struktur ist ein Ausfluss der Kombination des alten Rathauses mit dem Neubau. "Ursprünglich war gedacht, dass die Bürger weiterhin durch den Altbau eintreten und auf diesem Weg zu der Verwaltung gelangen", erklärt Regina Holzhofer vom Hauptamt. Deshalb sei dort auch das Bürgerbüro angesiedelt. Allerdings habe sich aus verschiedenen Gründen der hintere Bereich zum Haupteingang entwickelt. "Das ist eine ungute Situation, über die wir uns schon seit einigen Jahren Gedanken machen." Nur hier ist derzeit schon ein barrierefreier Zugang möglich. Mit der geplanten Erweiterung muss auch dieser Zugang verlegt und es muss eine neue Rampe für Rollstuhlfahrer geschaffen werden.

Da der im Grunde schöne Rathausvorplatz noch eine größere Aufenthaltsqualität bekommen soll, hängt auch der Brunnen indirekt mit der Baumaßnahme zusammen. Der Trog, der von einer wenig ergiebigen Brunnenstube gespeist wird, musste aufgrund der vom TÜV monierten Sicherheitsmängel außer Betrieb genommen werden. Ein Kind, das in das Wasserbecken geklettert war, hatte sich an dem sich drehenden Mühlrad eine gravierende Verletzung zugezogen. Seitdem ist ein Deckel auf dem Brunnen und nicht nur die Verwaltung rätselt, wie man das Objekt wieder angemessen und sicher in Betrieb nehmen könnte. Er habe in dieser Sache jetzt mit Wasserfachmann Herbert Dreiseitl gesprochen, der als ehemaliger Owinger Bürger auch just gegenüber gewohnt hatte, erklärte Architekt Robert Böhler im Rahmen der Präsentation. Gemeinsam werde man sich Gedanken über mögliche Lösungen machen.

Transparenz als Trend

Rathäuser müssen mit der Zeit gehen, doch spiegeln sie auch die Entwicklung einer Gemeinde wider. Das alte Owinger Rathaus, das mit seiner harmonischen Fassade noch die Straßenansicht prägt, war in den Jahren 1908/1909 erstellt worden. Erst vor vier Jahren wurden Dach und Fassaden saniert und wieder aufgehübscht, hinter denen sich heute die gefragte Kunstgalerie befindet. In der Ägide von Bürgermeister Karl-Friedrich Reiner entstand 1989/1990 die außergewöhnliche Erweiterung über einen Rundbogen, der im Obergeschoss zum Sitzungssaal führt. Das Erdgeschoss wird gewerblich genutzt. Der Wunsch nach Bürgernähe und Transparenz ist inzwischen immer wichtiger geworden. Dass ihr auch selbst daran gelegen ist, das signalisiert die Gemeindeverwaltung nun mit der aktuellen Erweiterung und der optischen Öffnung eininger Büros. (hpw)