Owingen Martha und Helmut Fitz feiern diamantene Hochzeit

Die ehemaligen Gastwirte Martha und Helmut Fitz aus Hohenbodman haben sich vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben.

Owingen (hpw) Martha und Helmut Fitz haben noch einiges vor. Die ehemaligen Wirte des Gasthauses Adler in Hohenbodman sind seit 60 Jahren verheiratet und feierten jetzt ihre diamantene Hochzeit. Am Tag der Arbeit, dem 1. Mai 1957, hatten sie sich in Hohenbodman das Ja-Wort gegeben. "Damals hatten wir noch ein eigenes Rathaus und der Bürgermeister hat noch etwas g'schafft", sagt Helmut Fitz (84) mit einem Augenzwinkern zum Owinger Bürgermeister Henrik Wengert, der dem Paar gemeinsam mit Ortsvorsteher Jörg Nesensohn gratulierte. Unterdessen gibt die putzmuntere Martha Fitz (80) schon das nächste Ziel aus: "Bis zur Eisernen sind es ja nur noch fünf Jahre."

Es sei die erste diamantene Hochzeit in Hohenbodman, ist das Ehepaar überzeugt. Skeptisch ist Helmut Fitz, ob es noch viele geben wird, und sagt: "Heute trennen sich die Leute ja mit 70 noch." Selbst ins Konradsblatt hat es das Paar gebracht. Als eine Bekannte ihr dies am Telefon mitgeteilt habe, sei sie schon erstaunt gewesen, erklärt Martha Fitz und sie habe ungläubig gefragt: "Willst du mich verarschen?!?"

Seit rund 160 Jahren ist das Gasthaus von Hohenbodman im Familienbesitz. "Am Anfang war es auch bei uns nur eine Getränkewirtschaft", erinnert sich Helmut Fitz, der zunächst im Einzelhandel angestellt gewesen war. Dann wurde es zunächst zur Speisegaststätte erweitert, seit rund 50 Jahren gibt es auch neun Zimmer im Haus. Im Ort habe es zunächst Widerstände gegeben, sagt der Ruheständler. "Dann machen wir es erst recht", habe er sich damals gedacht. Eigenmächtig sei das Bauunternehmen beim Umbau über das Ziel hinausgeschossen. Als es die Baukontrolle der Gemeinde bemerkte, war es allerdings schon zu spät. "Jetzt kann man nichts mehr machen", habe der Kontrolleur konstatiert.

Über Jahre hinweg war der "Adler" ein beliebter Treffpunkt zum einen für Motorradgespanne, zum anderen für Motoguzzi-Fans. Bisweilen seien 40 Teilnehmer allein aus Italien zu den Treffen gekommen. Doch ein Treffen ist ganz eingeschlafen, das andere deutlich geschrumpft.

Ihre kirchliche Trauung feierten die Fitzens damals am 2. Mai. "Das war kein großes Fest", erklärt Martha Fitz. "Wir hatten vielleicht 25 Gäste aus den Familien." 60 Jahre später waren es deutlich mehr. Zur Feier in Salem-Beuren waren an die 80 Freunde, Bekannte und Verwandte gekommen. Wie die Geschenke zum Fest ausgefallen seien, will Bürgermeister Wengert abschließend wissen. "Ich bin sehr zufrieden", versicherte Martha Fitz glaubhaft und fügt hinzu: "Bei manchen war es sogar viel zu viel."