Owingen Laura Herrmann: Weihnachten fernab der Heimat

Laura Herrmann aus Owingen sammelt derzeit Erfahrungen als Besatzungsmitglied des Kreuzfahrtschiffs Aidabella – Weihnachten wird nicht am Bodensee, sondern in Südostasien gefeiert.

An Abenteuerlust fehlt es ihr nicht. Das hat sie in jungen Jahren schon ausreichend bewiesen. Auch nicht am Mut, für ihr weiteres Leben wegweisende Entscheidungen zu treffen. Wenn man in das strahlende Gesicht von Laura Herrmann aus Owingen schaut, dann muss man sich einfach mit ihr freuen. Anzutreffen ist sie derzeit allerdings nicht im Badnerland, sondern mitten auf dem Indischen Ozean.

Anfang Dezember 2016. Luft 28 Grad, Meerestemperatur 29 Grad, und genügend Wasser unter dem Kiel. Ideale Voraussetzungen also für die Aidabella, die Indien und Sri Lanka hinter sich gelassen und mit rund 2000 Kreuzfahrtgästen und 600 Besatzungsmitgliedern Kurs auf malaysische Hoheitsgewässer genommen hat. Nach drei entspannenden Seetagen steht der nächste Landgang in Kuala Lumpur kurz bevor. Mit an Bord ist auch Laura Herrmann, freilich nicht als Passagier, sondern in beruflicher Mission. Die gelernte Drogistin arbeitet im bordeigenen Parfümerie- und Juwelier-Shop, hilft bei Bedarf auch im Textil-Bereich aus und hat darüber hinaus genügend andere, sogenannte "Side-Dutys", also Nebenaufgaben. Sei es bei der Ausgabe von Pool-Handtüchern, beim Check-in, bei der Begrüßung der Gäste im Restaurant, oder als freiwilliger Hilfs-Scout – immer und überall wo Not am Mann ist, trifft man auch die 22-jährige Owingerin.

Kein Job für die Ewigkeit, aber eine herausfordernde Aufgabe – und das sieben Tage in der Woche. "Ich habe schon als junges Mädel davon geträumt, einmal mit Aida die Meere der Welt zu sehen und dabei Reisen und Arbeit miteinander zu verbinden" sagt Laura Herrmann. "Wir sitzen hier alle in einem Boot", schwärmt sie von der guten kollegialen Zusammenarbeit innerhalb der ganzen Mannschaft. Auch mit der vergleichsweise beengten Wohnsituation hat sie keine Probleme. Zusammen mit einer Kollegin aus der Kids-Crew teilt sie sich eine Kabine. "Wir haben uns schon bei dem Vorbereitungskurs in Hamburg getroffen und kommen prima miteinander klar", sagt sie. "Aber aufgrund der unterschiedlichen Schichtzeiten sehen wir uns ohnehin selten."

Wenige Wochen nach Abschluss der Fachhochschulreife an der Justus-von-Liebig-Schule ging es für Laura Herrmann am 31. Juli 2016 in Venedig an Bord der Aidabella – zunächst auf die Adria-Tour, auf griechische Inseln, dann auf Transitreise in Richtung Israel, Orient, Indien und Südostasien. "Morgens aufstehen, und wieder einen neuen Hafen, ein neues Land zu sehen, gibt es etwas Schöneres?", sagt sie mit ansteckendem Lächeln. Logisch, dass sie in ihrer Freizeit jede Gelegenheit zu einem Landgang nutzt.

Weihnachten wird nicht am winterlichen Bodensee, sondern unter subtropischem Himmel verbracht. Am Heiligen Abend liegt die Aidabella in Sihanoukville in Kambodscha vor Anker, an den Feiertagen in Bangkok. Dann rückt man in der Mannschaft noch etwas näher zusammen, der Kapitän hält eine Weihnachtsansprache und anschließend wird gemeinsam gefeiert. "Die Brötle von zu Hause und die familiäre Nähe werde ich trotzdem vermissen", weiß die 22-Jährige jetzt schon. "Zum Glück gibt es wenigstens moderne Kommunikationsmittel wie Skype oder Whats-App."

Nach Hause geht's für sie – von Singapur aus – erst am 27. Januar. Auf schwäbische Kässpätzle, aufs Joggen von Owingen nach Billafingen, natürlich auf ihre Familie und ihre Freunde freut sie sich jetzt schon. Dass sie die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff nicht missen möchte und dass sie die gewonnenen Erfahrungen in ihrem Leben weiterbringen werden, in dieser Einschätzung ist sich Laura Herrmann sicher. Im März 2017 beginnt sie eine Ausbildung im mittleren Polizeidienst. Laura Herrmann, 22 Jahre aus Owingen. Eine junge Frau, die weiß, was sie will.

Zur Person

Laura Herrmann ist in Überlingen geboren und wohnt in Owingen. Nach dem Abschluss an der Realschule Überlingen absolvierte sie eine dreijährige Ausbildung zur Drogistin. Danach verbrachte sie im Rahmen des Programms "Edu Care" ein Jahr in Boston – betreute Kinder einer Familie und besuchte gleichzeitig das College. Im Sommer dieses Jahres erlangte sie die Fachhochschulreife an der Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen. Kurz danach ging sie an Bord des Kreuzfahrtschiffs Aidabella, um dort als Mitglied der 600-köpfigen Besatzung für sechs Monate im Parfümerie- und Juweliershop zu arbeiten. Im März 2017 beginnt die 22-Jährige eine Ausbildung im mittleren Polizeidienst. (ght)