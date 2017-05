Owingen Klassentreffen: Erinnerungen an Klassenausflug im VW Käfer

Wie war die Schulzeit vor 60 Jahren? Den 19 Männern und Frauen, die in Taisersdorf zum Klassentreffen zusammenkamen, ist die Zeit noch gut in Erinnerung. Auch der Klassenausflug, bei dem man zu neunt im VW Käfer des Lehrers nach Altbodman fuhr.

Owingen – Die Erzählungen zeigen: Der Krieg und die Jahre danach sind noch präsent in den Erinnerungen der Klassenkameraden an die Schulzeit. Auch noch nach 60 Jahren. Und so entsteht vor dem geistigen Auge des Zuhörers das Bild einer Schulzeit, die mit heute nichts mehr zu tun hat. In den Jahren von 1939 bis 1946 wurden sie geboren, die 19 Taisersdorfer, die sich mit ihren Partnern nach drei Jahren zu einem Wiedersehen in der früheren Heimat getroffen hatten und auch des Beginns ihrer Freundschaft gedachten – einer Schulzeit, die schwierig war, weil es unmittelbar nach dem Dritten Reich kaum Lehrer gab und kein pädagogisches Konzept.

Lachend beschreibt Fritz Willibald, wie seiner Klasse das Einmaleins eingebläut wurde, nachdem ein neuer Lehrer unzufrieden mit dem Wissensstand der Schüler war: „Jeder, der nicht richtig rechnete, musste den Steinweg hinunter und wieder hochlaufen.” Eine besonders sportliche Leistung, hat dieser Weg doch eine Steigung von bis zu 21 Prozent. „Wir haben sehr schnell gelernt”, fasst Fritz Willibald zusammen. „Die Zeit nach dem Krieg war eine Ausnahmezeit”, sagt Inge Pister-Maier. An den ersten Ausflug mit dem verstorbenen Lehrer Alfons Honsel, dessen Frau Gertrud am Klassentreffen teilnahm, erinnert sie sich noch sehr gut: „Es gab ja keinen Bus im Dorf, und deshalb fuhren wir zu neunt in seinem Käfer nach Altbodman. Der Kleinste wurde ganz nach hinten gepackt.”

Beeindruckt war sie vom Puppenmuseum, das damals noch im Kloster Frauenberg untergebracht war. Und sie schildert den vergesslichen Klassenkameraden, der holprig einen Aufsatz aus seinem Hausaufgabenheft vorlas. Als der Lehrer die scheinbar schlechte Handschrift, die ein solches Stottern verursachte, kontrollieren wollte, stellte er fest, dass die Seiten unbeschrieben waren und der Schüler aus dem Stegreif und aus der Not heraus eine Geschichte erfunden hatte.

Zwar lag die Schulentlassung der insgesamt 41 Schüler bis zu 64 Jahre zurück. Doch der Jugendlichkeit und Lebhaftigkeit der Teilnehmer am neunten Klassentreffen in der Taisersdorfer Zunftstube tat dies keinen Abbruch. Einige hatten für die zwei Tage einen weiten Weg auf sich genommen. Als Einziger von damals wohnt Werner Steurer noch im Ort selbst.

Gemeinsam mit ihm hatte Karl Stehle ein kurzweiliges Programm ausgearbeitet, das unter anderem eine Stadtführung durch Überlingen und einen Spaziergang zu Maria im Stein beinhaltete. Auf dem Taisersdorfer Friedhof gedachte man der 14 verstorbenen Klassenkameraden. Ihnen zu Ehren legte Werner Steurer im Namen aller ein Gesteck nieder.

Vor dem obligatorischen Klassenfoto auf grüner Wiese würdigten die Ortsverwaltung und Henrik Wengert beim Empfang in der Zunftstube die Treue der ehemaligen Schüler zu Taisersdorf. In seiner Rede umriss der Bürgermeister die Entwicklung der Gesamtgemeinde Owingen. „Es ist eine wunderbare Tradition, dass Karl Stehle seit 1978 das Klassentreffen organisiert”, lobte Henrik Wengert das Engagement des gebürtigen Taisersdorfers. Und so ließ er es sich nicht nehmen, die Gruppe zum Taisersdorfer „Stadtpark” zu geleiten, um das Wachstum der Freundschaftseiche zu bewundern, die 1993 gepflanzt worden war.

Klassentreffen

Alle drei Jahre sehen sie sich in Taisersdorf wieder: die Geburtsjahrgänge 1939 bis 1946. In den Jahren von 1953 bis 1960 waren die insgesamt 41 Schüler aus der Schule entlassen worden und ließen sich überall in Deutschland nieder. Das erste Klassentreffen fand 1978 statt, organisiert von Karl Stehle. Dieser Aufgabe blieb er bis heute treu. Zum Programm gehört stets auch ein Besuch auf dem Taisersdorfer Friedhof, um der 14 verstorbenen Klassenkameraden zu gedenken und für sie ein Gesteck niederzulegen.