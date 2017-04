Owingen Junge Musiker des Musikvereins Owingen zeigen ihr Können

Das Schülervorspiel des Musikvereins Owingen kommt gut bei den Besuchern an. Der Nachwuchs des Musikvereins zeigte in Einzel- und Kleingruppen seinen Lernfortschritt.

Die Nachwuchsmusiker des Musikvereins Owingen hatten jetzt Gelegenheit, ihr Können bei einem Schülervorspiel im Kultur/O zu präsentieren. Wie sehr der Auftritt der jungen Musiker auf Interesse gestoßen ist, zeigte sich an dem außerordentlich guten Besuch gezeigt, wie der Musikverein in einem Pressetext mitteilt. Demnach war das Kulturzentrum voll besetzt.

Moderiert wurden die Auftritte von den Ausbildern. Eröffnet wurde das Schülervorspiel vom Vororchester des Musikvereins Owingen unter der Leitung von Hans-Georg Benz. Die acht Schüler begeisterten mit Stücken wie "Wipe out" und "Latin fire". Weiter ging es mit den Kindern der musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Elisabeth Bader. Sie sangen die Lieder "Ich bin klasse, so wie ich bin" und „Ich schenk' dir einen Regenbogen“. Die 24 Blockflötenschüler von Susanne Grossmann traten in vier kleinen Gruppen auf.

Michele Fels spielte zusammen mit ihrem Lehrer drei kurze Duette auf der Querflöte. Vier weitere Querflötenschüler präsentierten mit ihrer Lehrerin Erika Bartl unter anderem die Musikstücke „Andalusia“ und „Bi-Ba-Bumerang“. Die Schüler von Markus Sauter – Markus Mayer sowie Kai und Nils Grossmann – brillierten an der Posaune. Mit der Klarinette wurden unter der Leitung von Heinz Schwarz Stücke wie „Die Forelle“ und „Andante cantabile“ vorgetragen. "Eis schlecken gehen" und "Sonntagsimpressionen" trugen die Schüler von Sabrina Keller vor.

Die Saxophonschüler von Hubert Schwellinger bildeten ein Ensemble und interpretierten gemeinsam die Stücke "Carmen Ohio", „Halleluja“ und "You Raise Me Up". Paul Benz zeigte in einem Duett mit seinem Lehrer Emmanuel Rosenkranz, was er am Schlagzeug drauf hat. Weitere Schüler von Hans-Georg Benz – er unterrichtet Trompete, Flügelhorn, Horn und Tenorhorn – überzeugten das Publikum mit ihren Stücken. Den Abschluss des musikalischen Vormittags bildete schließlich ein Bläsertrio – wieder unter der Leitung von Hans-Georg Benz – mit dem Musikstück „Ode to Joy“. Nach dem Schülervorspiel gab es die Möglichkeit, sich über die musikalische Ausbildung im Verein zu informieren und verschiedene Instrumente auszuprobieren.