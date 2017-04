Owingen Inspiration in der Musik finden mit dem Blechbläserquartett Quattro Brass

Das Blechbläserquartett „Quattro Brass“ hat in St. Peter und Paul in Owingen ein Konzert passend zur Passionszeit gespielt.

Besinnung, Entschleunigung, Vorbereitung: Die wesentlichen Aspekte der österlichen Fastenzeit sind wohl jedem bekannt, begegnet man ihnen doch laufend in Texten, Gesprächen, Gebeten. Dass sich jene Inspiration aber auch außerhalb sprachlicher Darstellung finden lässt, verdeutlichte das Konzert des Blechbläserquartetts „Quattro Brass“ in St. Peter und Paul in Owingen. „Wir wollen unterhalten, aber auch musikalisch direkten Bezug zur Fastenzeit schaffen“, sagte Trompeter Markus Ziegler. Die anspruchsvollen Instrumentalstücke, vorwiegend aus der Romantik, beinhalteten darum ebenjene Inspiration zu Besinnung und Reduzierung. So rief etwa der "Canzon Terza" von Frescobaldi tiefe Melancholie hervor, schmelzende Klänge versinnbildlichten das strebende Suchen. Mögliche Anhaltspunkte und Impulse zur Thematik schuf dabei Birgit Ziegler mit dem Vortrag entsprechender Gedichte und Texte zwischen den einzelnen Musikstücken.

Von Renaissance bis zur Moderne, von Barock bis Jazz reicht das Repertoire des Bläserensembles, bestehend aus zwei Trompeten und zwei Posaunen. Seit der Gründung 2003 haben die passionierten Musiker Erfolg: Über die Virtuosität und Professionalität der einzelnen Spieler hinaus, sorgt vor allem die spürbare Freude am gemeinsamen Musizieren für überzeugende Harmonie. So verwunderte auch der große Konzertanteil an Eigenbearbeitungen symphonischer Werke nicht weiter, individuell, sich aber dennoch ergänzend faszinierte die vierstimmige Ausführung. Klanglich noch farbenfroher gestaltet, beeindruckte das facettenreiche Spiel einiger Stücke mit Besetzung von Orgel und Alphorn.

Bruckners „Ave Maria“, Smetanas „Die Moldau“ oder die Ouvertüre aus "Ein Sommernachtstraum“ von Mendelssohn Bartholdy zeichneten sich durch spielerisches Können und vielfältige Klangvariationen aus. Während „Ave Maris Stella“ (Landgreen/Bromander) allein durch die Thematik Bezug zur Passionszeit nahm, ließen sich aber auch moderne Werke wie das Liebeslied „Ain't no sunshine“ (Bill Whiters) durch rein instrumentalbezogene Aspekte mit der Fastenzeit in Verbindung setzen. „Das ist der Vorteil instrumentaler Stücke: Ohne Text lassen sich die Klänge individuell zahlreichen Situationen zuordnen“, erklärte Markus Ziegler dazu. Die sehnsuchtsvolle Alphorn-Serenade kann so beispielsweise als Parallele zum triumphierenden „Halleluja aus dem Messias“ (Händel) ausgelegt werden. Hoffnung und Vertrauen spiegeln sich in anrührend sehnenden Klängen. Geradezu überschäumend freudig beschloss das mitreißende „Joshua fought the battle of Jericho“ von Lennie Niehaus den Abend. Individuelle Inspiration, vielleicht lässt sie sich am einfachsten in Musik finden.