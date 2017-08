Owingen Henrik Wengert will gerne weitermachen

Der Owinger Bürgermeister hat seine Bewerbung um eine weitere Amtszeit offiziell abgegeben. Die Frist für eine Kandidatur in der Linzgau-Gemeinde endet am 25. September.

Owingen – "Das ist ein toller Job und macht viel Spaß", sagt Owingens amtierender Bürgermeister Henrik Wengert (45): "Ich wollte nichts anderes mehr machen." Wer die Gemeinde anschaut und wer sich hier umhört, den wundert es nicht, dass sich der Amtsinhaber bei der Wahl im Oktober erneut bewerben will. Am vergangenen Freitag war die Stelle des Bürgermeisters im baden-württembergischen Staatsanzeiger ausgeschrieben gewesen, am Samstag hat die offizielle Bewerbungsfrist für das Amt begonnen. Henrik Wengert wollte natürlich der erste sein, der seine Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses steckt. Das ist ihm auch gelungen. Noch ist nichts von anderen Bewerbern zu hören gewesen, doch die Frist läuft bis zum 25. September und die Wahl ist für den 22. Oktober terminiert.

"Die Aufgabe ist spannend, herausfordernd und schön", erklärt der Bürgermeister und verweist auf die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Schon bei seiner vorausgehenden Tätigkeit im Amt für Kreisentwicklung habe er viele Kontakte zu den Kommunen und Einblicke in diese Arbeit gehabt. "Ich hatte immer damit geliebäugelt", blickt Wengert zurück, der 2009 von Owinger Bürgern zu einer Kandidatur motiviert worden war. Mit 72,2 Prozent der Stimmen konnte Wengert den damaligen Amtsinhaber Günther Former klar schlagen.

Das Umfeld muss stimmen

Verschiedene andere Städte und Gemeinden hatten dem Owinger in den vergangenen Jahren schon Avancen gemacht und versucht, ihn zu einer Kandidatur zu bewegen. Zu "ernsthaften" Erwägungen habe dies bei ihm allerdings nirgends geführt. Das Umfeld spiele hier eine ganz wichtige Rolle, sagt Henrik Wengert. Und in Owingen sei das Miteinander mit den Bürgern und dem Gemeinderat einfach sehr gut.

"Eine Gemeinde ist nie fertig", zitiert Wengert einen beliebten Spruch von Bürgermeistern: "Man muss alles immer wieder auf den Prüfstand stellen." Auch einige konkrete Projekte hat der Schultes mit den Gremien schon auf den Weg gebracht, die er gerne weiter verfolgen will. Dazu gehört unter anderem der Neubau des Feuerwehrhauses in der Ortsmitte, für das drei Architekturbüros derzeit im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs Entwürfe erarbeiten.

Grundsätzliche Visionen und Ziele für die Kommune will Henrik Wengert erst konkret benennen, wenn der Wahlkampf im September anläuft. Insbesondere auch gegenüber möglichen Mitbewerbern will sich Wengert im Moment hier noch etwas bedeckt halten.

Erste Wahlplakate hängen schon

Seine ersten Plakate hat der Bürgermeister am Wochenende schon mal aufgehängt. Und was er in Owingen in den letzten acht Jahren mitgestaltet hat, das kann man seitdem auch auf seiner Homepage nachlesen und verfolgen. "Ich habe mir hier viel Arbeit gemacht und alle Protokolle noch einmal nachgelesen", sagt Wengert. Bisweilen sei er selbst überrascht gewesen, was in dieser Zeit beraten, beschlossen und realisiert wurde. Ein wichtiger Auftakt sei die Bürgerbeteiligung bei der Gemeindeentwicklungsplanung "Owingen 2025" in den Jahren 2010 bis 2012 gewesen, in deren Rahmen in allen Teilorten wichtige Projekte angestoßen werden konnten. Familien und Kinderbetreuung seien ihm ebenso wichtig gewesen wie die Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.

Dass so viel bewegt worden sei, führt der Bürgermeister auch auf die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zurück. "Das sorgt für Tempo und da geht vieles voran", erklärt Henrik Wengert. Nach Investitionen von insgesamt 24,5 Millionen Euro sieht er Infrastruktur und Finanzen gut ausgestellt. "Hätte die Gemeinde nicht ein Wohngebäude zur Flüchtlingsunterbringung erworben", sagt er, "lägen wir bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 36 Euro."

Den Schulstandort habe man leider nicht ganz sichern können, erklärt Wengert bei der Überprüfung seiner vor acht Jahren formulierten Ziele. Dass das Ende der Werkrealschule nahe, sei jedoch auch der gesellschaftlichen Entwicklung und der Schulpolitik zuzuschreiben. Die Grundschule hingegen sei erfolgreich. Ja, hier gelte es bald einen Ganztagesbetrieb anzubieten.

"Unser Rathaus ist nicht üppig besetzt mit Personal", sagt der Bürgermeister, ohne darüber zu klagen. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) ist oft selbst als Sachbearbeiter tätig, insbesondere bei Themen wie der Bauleitplanung. Wenn es von Paaren gewünscht wird, springt er auch als Standesbeamter ein und nimmt im Rathaus Trauungen vor, für die in der Regel zwei Mitarbeiterinnen zuständig sind.

