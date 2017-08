Bodenseekreis Hasenbühl Süd: Neue Häuser mitten im Dorf

Beim Spatenstich für das neue Baugebiet Hasenbühl Süd in Billafingen spricht Bürgermeister Henrik Wengert von einem "attraktiven Wohngebiet in wunderbarer Lage". Der Baubeginn ist für Anfang 2018 geplant.

Owingen (sma) Es strahlte die Sonne und strahlende Gesichter zeigten Owingens Bürgermeister Henrik Wengert und Billafingens Ortsvorsteher Markus Veit. Der erste Bauabschnitt des neuen Baugebiets Hasenbühl Süd, mitten im Herzen des Owinger Teilorts, wurde am Mittwoch mit einem Spatenstich feierlich eröffnet.

Nicht zu stark und nicht zu schnell wachsen möchte Billafingen und so wäre das 1,6 Hektar große Baugebiet bei 750 Einwohnern schon ein Wort, meinte Henrik Wengert. Neuer Wohnbedarf sei in dieser wirtschaftsstarken Region entstanden, deren Bevölkerung bis ins Jahr 2050 wachse und so gebe es ein großes Interesse in der Bevölkerung und auch schon erste Bewerber, so Wengert. Ganz bewusst habe man die Ausschreibung für die acht neuen Grundstücke nur innerhalb der Gemeinde Owingen vorgenommen, erklärte der Bürgermeister den zahlreich erschienenen Gemeinderäten und den Mitarbeitern der Planungsbüros Hornstein und Reckmann. "Hier entsteht ein attraktives Wohngebiet in wunderbarer Lage, abseits der Durchgangsstraße und doch mitten im Ort", freute sich Henrik Wengert für Billafingen.

Markus Veit, Ortsvorsteher von Billafingen, sprach von einer wertvollen Weiterentwicklung des Dorfs. "Wir sind sehr froh, dass dieses neue Wohngebiet hier im Dorf liegt und nicht angehängt wurde." Veit richtete seinen Blick auf die nahe Zukunft, in der durch den Generationenwechsel auch eine Umnutzung so mancher Gebäude im Ortskern möglich würde. Zwei der acht Baugrundstücke im Hasenbühl Süd sehen eine Doppelhausbebauung vor und sie könnten sich sehr gut auch ein Mehrgenerationenhaus vorstellen, betonten Wengert und Veit. Den Baubeginn des Abschnitts A sieht Markus Veit Anfang 2018 und dann könnten bedarfsweise die beiden weiteren Abschnitte B und C folgen.

Das Baugebiet im Anschluss an die Dr.-Futterer-Straße, die dann weitergeführt wird, umfasst die gesamte Grünfläche bis an die bebaute Hanglage und grenzt im Westen an die Ortsausfahrt. Die Gemeinde Owingen hat hierfür Ausgleichsflächen in Hohenbodman erworben. Wie Ingenieur Olaf Reckmann vom gleichnamigen Planungsbüro erklärte, habe man im September 2016 mit der Vermessung des Baugebiets begonnen, das auch eine asphaltierte Straße und eventuell einen Fußweg beinhalte. Die fünf Meter breite Straße sei 60 Zentimeter dick. Die Entwässerung habe man modern erschlossen, sie sehe eine Zisterne auf jedem Grundstück vor. Hiermit erfolge der Notablauf per Einleitung in das Mischsystem. Reckmann sprach von einer guten Wasserversorgung und von DSL-Leerrohren, die für die schnelle Internetnutzung vorgesehen wären.

Die Spaten brachte Siegfried Strobel vom Tiefbauunternehmen Strobel aus Pfullendorf. Mit dem ersten Spatenstich wolle man die zukünftigen Bewohner auf das herzlichste willkommen heißen, so Billafingens Ortsvorsteher Markus Veit.

Das Baugebiet

Insgesamt 496 000 Euro investierte die Gemeinde Owingen für das neue Baugebiet Hasenbühl Süd im Teilort Billafingen. Davon entfallen 248 000 Euro auf Kanal-, Wasser- und Straßenbau. Das 1,6 Hektar große Gebiet beinhaltet drei Bauabschnitte. Alle Grundstücke sehen eine zweigeschossige Bebauung vor. Die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird ausdrücklich gewünscht. Baubeginn wird vermutlich Anfang nächsten Jahres sein. Jedes der Grundstücke erhält eine eigene Zisterne, DSL-Leerrohre werden mitverlegt. Die Quadratmeterpreise liegen bei 165 Euro. (sma)