Owingen Hans-Georg Benz fertigt Figur "Salavator Mundi" für Sebastianskapelle

Das Original von David Zürn aus dem Jahr 1625 befindet sich im Magazin der Stadt Meersburg. Holzbildhauer Benz betont: "Das war für mich eine Herausforderung und ein Prestigeobjekt zugleich." Am 9. Juli bekommt die handwerklich-künstlerische Kopie ihren Platz an der Kapelle.

Owingen/Meersburg – Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs und der Routinier hat alle Hände voll zu tun. Wer zählt die Fastnachtslarven, wer nennt die Masken, die unter den Messern von Holzbildhauer Hans-Georg Benz schon entstanden sind. In der ganzen Region begegnet man ihnen in der fünften Jahreszeit auf Schritt und Tritt, sei es bei den "Löwen" in Überlingen oder bei zahlreichen Konstanzer Zünften, wo der Owinger "ganz gut im Geschäft ist", wie er sagt. Derzeit liegen kleine Halstuchhalter für die Gottmadinger Heilsberghexen auf dem Arbeitstisch, die Benz mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bemalt. Bei ihm kommt nichts vom Fließband, alles ist Handarbeit. "Jedes Objekt ist daher ein Einzelstück", erklärt der Owinger.

Doch unmittelbar daneben steht die größte und schon mehrfach geölte Herausforderung, die Benz bisher nach eigenem Bekunden unter seinen Werkzeugen gehabt hat. Gut 1,70 Meter hoch ist der "Salavator Mundi", den der Künstler im Auftrag der Stadt Meersburg als Kopie der Figur von David Zürn geschaffen hat. Das Original war 1625 in der namhaften oberschwäbischen Bildhauerwerkstatt entstanden und hatte seinen Platz in einer Nische der Sebastianskapelle von Riedetsweiler. Vor gut 50 Jahren war die Christusfigur zu deren Schutz für einige Jahren im Ratssaal aufgestellt worden, doch inzwischen fristet sie aus konservatorischen Gründen ihr Dasein im Magazin des Kulturamts. Zumindest die von Benz gefertigte Kopie soll nun am 9. Juli wieder an den angestammten Platz an der Kapelle zurückkehren.

Eine Herausforderung war es für den Owinger nach eigenem Bekunden schon, der Stadt Meersburg im Herbst 2015 ein Angebot für die künstlerische Holzschnitzarbeit abzugeben. Der Gemeinderat hatte lange gezaudert, ob und wie denn die Skulptur an der Riedetsweiler Kapelle ersetzt werden könnte. Geschaffen hatte sie "Davit Zirn – Bilthauer Gesel", wie auf der Weltenkugel zu lesen ist, für eine Nische am Außengiebel.

Zwei Alternativen zu Benz hatte das Gremium im November 2015 zur Auswahl: Eine Kopie aus Kunststoff über einen 3-D-Drucker erstellen zu lassen oder einen Holzschnitzer in Südtirol damit zu beauftragen. "Das kann ja nicht sein, dass es hier einen Bildhauer in der Region gibt und die Figur in Italien angefertigt wird", sagt Benz rückblickend und weiß zudem, dass bei den Kollegen dort schon vieles automatisiert ist und in seiner Figur mehr Handarbeit steckt. "Das war und ist für mich auch ein Prestigeobjekt", betont der Owinger beim Blick auf sein Werk. Also machte Hans-Georg Benz aus heutiger Sicht einen besonders günstigen Preis von 6000 Euro. "Ich wollte diesen Auftrag haben." Da konnte die Mehrheit des Rats kaum Nein sagen. Wenn der Owinger heute daran denkt, mindestens 400 Stunden mit der Schnitzarbeit zugebracht zu haben und die Materialien dazu rechnet, verzichtet er lieber auf seine Nachkalkulation des Auftrags. Da müssen die Genugtuung und der Stolz auf die eigene Qualitätsarbeit ein Stück Lohn für die kunstvolle Arbeit sein.

Sakrale Figuren sind für Hans-Georg Benz keineswegs neu, der schon für die Owinger St. Nikolaus-Kapelle zahlreiche gestohlene oder zerstörte Skulpturen gestaltet hat. Erst im August 2016 hatte hier wieder ein neuer Engel Einzug gehalten. Doch der "Salvator Mundi" hatte schon andere Dimensionen. Begonnen hatte schon im alles mit einem mächtigen Block aus Lindenholz, den er aus 14 Zentimeter dicken Balken verleimt hat. "Das Holz ist schon seit einigen Jahren gelegen und an der Luft relativ stark getrocknet", sagt Hans-Georg Benz. Mit Zirkel, Schnur und einem Punktiergerät werden die Dimensionen und später die Details nach klassischer Methode vom Original abgenommen und auf die Kopie übertragen. Einen 3-D-Scanner sucht man in der Werkstatt vergebens. "Alles sollte möglichst genau dem Original entsprechen", erklärt der Holzbildhauer, wobei dieses schon stark ramponiert war und Benz den einen oder anderen Teil selbst ergänzen musste. Besonders anspruchsvoll waren unter anderem der Faltenwurf mit seinen Hinterschneidungen, die Verzierungen des mächtigen Bartes oder auch die Finger an der segnenden Hand des Weltenretters. Ja, die erhobene Hand scheint bei der Kopie sogar feingliedriger und würdiger als beim Original zu sein.

Der Weltenretter