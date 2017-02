Owingen-Hohenbodman Gemeinderat bestätigt neue Feuerwehr-Spitze

Nun hat auch der Gemeinderat den neuen Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Owingen, Bereich Hohenbodman, Volker Feiler, und dessen Stellvertreter Tom Bauhofer bestätigt.

Nach jahrelangem Einsatz für die Feuerwehr hatte Abteilungskommandant Michael Siber sein Amt zur Verfügung gestellt. In der am 3. Februar abgehaltenen Abteilungsversammlung wählte die Feuerwehrabteilung einstimmig und unter großer Zustimmung Volker Feiler als neuen Abteilungskommandanten und Tom Bauhofer zu seinem Stellvertreter. Gemäß dem geltenden Feuerwehrgesetz werden die Abteilungskommandanten der aktiven Abteilung der Freiwilligen Feuerwehren sowie deren Stellvertreter von den aktiven Angehörigen der Abteilung in geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.



Die Zustimmung des Gemeinderats ist allerdings erforderlich. Und diese wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums mit großer Zustimmung eingeholt. Bürgermeister Henrik Wengert überreichte hierzu die Urkunden und gratulierte. Insgesamt 2318 aktive Feuerwehrmitglieder verrichten im Bodenseekreis in 28 Feuerwehren ihr Ehrenamt. Die Abteilung Hohenbodman hat eine Mannschaftsstärke von 15 Personen. Weitere Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr Owingen mit ihren Abteilungen gibt es im Internet unter www.ffw-owingen.de.